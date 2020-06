Útočník, který zabíjel na základní škole ve Vrútkách, byl bývalý žák

Mladý útočník ve čtvrtek zabil na základní škole v severoslovenském městě Vrútky jednoho člověka, usmrceným je zástupce ředitelky. Policie proti násilníkovi použila zbraň a na útěku ho zastřelila. Podle policejního prezidenta byl pachatelem útoku bývalý žák školy. Jak uvedla policie, útočník pobodal i další dva dospělé a dvě děti, všichni byli převezeni do nemocnice v nedalekém Martině. Jaký byl motiv činu, zatím není jasné.

Útočník zabil zástupce ředitelky školy, když mu bránil ve vstupu do budovy, potvrdil policejní prezident Milan Lučanský. Poté, co se mu podařilo dostat se do školy, vešel do jedné z tříd, kde těžce zranil učitelku a dvě děti. Následně se pokusil utéct, pronásledoval ho ale školník i přivolaná policejní hlídka. Policisté se ho snažili zastavit, muž se ale stále aktivně bránil nožem, proto použili služební zbraně.

Jak uvedl policejní prezident, motiv činu není znám, ale pravděpodobně souvisí s tím, že muž byl bývalým žákem školy. "Detaily ještě zkoumáme, ale pravděpodobně šlo o akci jednotlivce, možná i psychicky narušeného. Zjišťujeme, zda se připravoval, zda měl doma nějaké plány, zda si opatřil nůž, nebo ho vzal z domu. Když se o synově činu dozvěděl jeho otec, zhroutil se," citoval Lučanského slovenský Denník N. Policisté již požádali o záznamy kamer a vyslechnou svědky.

Jak uvedl server aktuality.sk, jedna ze zraněných učitelek má bodné rány na hrudníku a břiše. V nemocnici jsou rovněž dvě děti, jedno z nich má bodné rány na hrudníku a břichu, druhé má řezné rány.

Informaci, že útočil bývalý žák, médiím potvrdil i primátor Vrútek Branislav Zacharides. "Nebyl to žák, který by byl nějak problémový. Paní ředitelka si zatím nedokázala spojit tento incident s nějakou událostí z minulosti, tedy zda nemohlo jít například o nějakou odplatu," uvedl. Naopak policejní prezident zmínil, že s mužem byly problémy i v minulosti.

"Vůči dospělému útočníkovi použili policisté donucovací prostředky - zbraň -, poté útočník zahynul," uvedla policie. V prvních informacích uváděla, že pachateli je 22 let. Televize TA3 uvedla, že zraněni byli i dva policisté. Ti podle reportéra stanice útočníka zabili asi 300 metrů od školy, když se z místa činu snažil utéct. Svědci popsali, že policie pachatele honila v ulicích nedaleko školy, pak zaslechli výstřely.

Situace už je podle policie pod kontrolou. Na místo směřoval posttraumatický tým a také policejní prezident Lučanský, ministr vnitra Roman Mikulec, ministr školství Branislav Gröhling i předseda parlamentu Boris Kollár.

Reakce politiků

"V souvislosti s tragédií ve Vrútkách cítím obrovský smutek a žal. Všem učitelkám, učitelům, policistům, dětem i jejich rodičům, kteří zažili náročné chvíle strachu, chci vyjádřil podporu. Myslím na vás," reagovala na útok prezidentka Zuzana Čaputová.

Premiér Igor Matovič, který je nyní na setkání šéfů vlád visegrádské skupiny (V4) na jižní Moravě, vyjádřil před novináři nad útokem lítost. "Vyjadřuji upřímnou soustrast všem pozůstalým. Bohužel blázni žijí mezi námi a takovým situacím nedokážeme zabránit," uvedl Matovič. Český premiér Andrej Babiš na twitteru oznámil, že s kolegy z Polska a Maďarska vyjádřil Matovičovi soustrast.

Ve chvíli, kdy jsme s Igorem Matovičem a kolegy z V4 řešili evropský rozpočet, přišla mu ta šokující zprava o útoku na slovenské základní škole. Útočník jednoho člověka zabil, mezi zraněnými jsou i děti. Tohle fakt nechápu. Neuvěřitelné. Igorovi jsme vyjádřili soustrast a účast. - Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 11, 2020

Lítost vyjádřili i ministři obrany ČR a Slovenska Lubomír Metnar a Jaroslav Naď. "Zatím informace nesměřují k tomu, že by to byl akt terorismu, spíše jde možná o akt osobní pomsty nebo podobnou událost, ale nepředbíhejme, počkejme si na závěry," dodal slovenský ministr.