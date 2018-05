Útočník z Paříže je Čečenec narozený v Ruské federaci, tvrdí média

Francouzské úřady na základě otisků prstů identifikovaly útočníka, který v sobotu večer v centru Paříže nožem zabil jednoho člověka a čtyři další zranil, jako Čečence narozeného v roce 1997 v Ruské federaci. S odvoláním na zdroje blízké vyšetřování o tom informovala agentura AFP s tím, že rodiče mladíka vyslýchá policie. Útočníka policie při zásahu zastřelila.

Útočník, kterého policie při zásahu zastřelila, u sebe neměl žádné doklady. Vyšetřovatelé případ řeší jako možný teroristický čin.

K odpovědnosti se již přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), která útočníka označila za jednoho ze svých bojovníků. IS se ale zejména na Západě hlásí prakticky ke všem teroristickým činům. Portál Europe1 v této souvislosti poznamenal, že vazby mezi Čečencem a IS prozatím nebyly potvrzeny.