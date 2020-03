Uzavřít obchody, dvě alpské obce do karantény, vydal pokyn Kurz

V Rakousku budou kvůli šíření koronaviru od pondělí zavřeny obchody s výjimkou potravin, drogerií nebo lékáren. Fungovat budou i pošty. Na páteční tiskové konferenci to oznámil kancléř Sebastian Kurz. Omezen bude také provoz barů, kaváren a restaurací, otevřeny budou jen do 15 hodin. Úřady zároveň nařídily dvoutýdenní karanténu pro alpské údolí Paznauntal v Tyrolsku, kde leží turistická a lyžařská střediska jako Ischgl nebo Galtür, uzavřené je i přední lyžařské středisko Sankt Anton am Arlberg. Obě místa jsou nákazou silně zasažená.

Turisté ze zahraničí, kteří jsou momentálně v oblasti Paznauntal, mají urychleně odjet a po návratu do vlasti strávit dva týdny v izolaci. Kurz lidi žijící v uzavřených oblastech ujistil, že o jejich zásobování bude dobře postaráno.

Rakousko zavádí kontroly na hranicích se Švýcarskem a ruší letecké spojení s touto zemí, Španělskem a Francií.

Od příští středy se v Rakousku rovněž ruší výuka na školách, doma zůstanou i děti, které navštěvují školky.

Rakousko k dnešnímu dni eviduje 432 případů nákazy koronavirem, jeden člověk nemoci COVID-19 podlehl a devět se uzdravilo.