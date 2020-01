V baště brexitu je klid. Žádná radost z odchodu nepanuje

V anglickém Stoke-on-Trentu měl brexit při referendu v roce 2016 mimořádnou podporu, těsně před formálním odchodem Británie z Evropské unie ale město tímto tématem nijak výrazně nežije.

S ČTK zde ve středu hovořili i lidé, kteří si nebyli jistí datem brexitu, další místní zase pochybovali o tom, že by historický moment přinesl jakoukoli změnu, případně nedokázali konkrétněji popsat, co si od něj slibují. Vystoupení z EU zde prý už není na pořadu dne, zatímco dlouhodobé ekonomické problémy města přetrvávají.

"To už je tenhle pátek, že jo?" přemýšlela nahlas recepční v budově místní radnice. Nevěděla o tom, že by se ve městě v pátek chystala jakákoli oslava podobná shromáždění, které se čeká u areálu britského parlamentu v Londýně. Nevzpomněl si ani její kolega, přičemž se dvojice shodla, že brexit místní "nudí a unavuje".

Ve Stoke-on-Trentu by se přitom dala čekat jistá dávka optimismu, neboť pro odchod z EU zde v červnu 2016 hlasovalo 69,4 procent účastníků plebiscitu. To byla nejvýraznější podpora pro brexit ve srovnání 30 největších britských měst. Celkem se pro něj vyslovilo více než 80 tisíc z přibližně 260 tisíc místních obyvatel.

"Hlasovala jsem pro odchod, ale nejsem spokojená," shrnula nyní své pocity důchodkyně Anne. Při vysvětlování své volby v referendu bývalá bankovní pracovnice zmiňuje příliv imigrantů do Německa. Oceňuje, že současná britská vláda "dělá to, co jsme si odhlasovali", na budoucnost ale nahlíží značně pesimisticky. V rozhovoru popsala ekonomické strasti svých blízkých či lokální problémy s bezdomovectvím, podle ní "to jde se vším z kopce".

Stoke-on-Trent byl v minulosti významným centrem hrnčířské výroby a ještě v roce 1950 zde podle zpravodajského webu BBC bylo v provozu na 2000 vypalovacích pecí. V následujících dekádách ale průmysl ve městě podobně jako jinde v Británii upadal a tradičních pecí už zbývá jen několik desítek. V posledních letech se zde nezaměstnanost dostala nad celostátní průměr, zatímco nemovitosti se prodávají za méně než polovinu průměrné ceny v Británii.

Stoke je okraj světa, nikoho nezajímá

"Stoke je p*del světa," řekl 60letý Keith, když ve středu v podvečer kouřil společně s dalšími muži před hospodou v hlavní nákupní čtvrti Hanley. Úpadek prý vnímá v posledních deseti letech. Těmto slovům přitakával o něco mladší John, podle kterého dříve ve městě nebylo tolik žebráků a bezdomovců. Nebylo jasné, zda tito muži hlasovali v referendu, případně jak, žádné změny ale v souvislosti s odchodem z EU nečekají.

Konkrétnější očekávání nevyjádřili ani lidé, kteří brexit otevřeně podporují. Jednačtyřicetiletý kuchař Darren řekl, že Británie by měla být schopna vytvářet si vlastní zákony. Prý ale nemá tušení, co by mohl brexit v praxi přinést. Podobně se při rozhovoru v jednom z místních parků vyjádřil o několik let mladší muž, který nechtěl prozradit své jméno. Páteční historický okamžik nicméně vítá, protože "je sakra načase, abychom byli venku".

Názory na to, proč tolik lidí ve Stoke-on-Trentu brexit podpořilo, se různily. Číšník z bistra v místní kryté tržnici Tim si myslí, že hlavním důvodem byl velký počet přistěhovalců. Mladík Sam a polská prodavačka v univerzitní kantýně Barbara zase mají za to, že lidé byli zmanipulováni. "Možná měli pocit, že je Londýn opomíjí," uvažoval Peter ze Sheffieldu, který po odchodu do důchodu občas přednáší na místní Staffordshire University.

Tento pocit poměrně jasně popsal syn českého otce Stephen Dohnal, který ve Stoke-on-Trentu žije posledních 30 let. "My tady na severu nikoho nezajímáme," povzdechl si během konverzace v hospodě Unicorn Inn, což je podle něj jeden z posledních dobrých podniků ve městě. Na politiku prý zanevřel už před mnoha lety, vláda prý nemůže nic zásadního zlepšit. Co se týče brexitu, místní obyvatele podle něj toto téma zajímá mnohem méně než například kvalita hromadné dopravy.

Ve městě, kterému se běžně v souvislosti s průmyslovou tradicí přezdívá slovem "keramika" (Potteries), poslední roky přepsaly politické zákonitosti. Ve volbách roku 2017 zde poprvé po 80 letech uspěl poslanecký kandidát Konzervativní strany, loni v prosinci pak konzervativci brali všechna tři zdejší křesla v parlamentu. Revoluci v jiných oblastech zde ale lidé nečekají.

Platí to i u studentek z místní univerzity Sammy a Jade, které se přiznaly, že odchod Británie z EU vůbec nesledují. "Díky, že jste nám to připomněl!" reagovaly na informaci, že brexit se s koncem týdne stane skutečností.