V Bavorsku a Rakousku dál komplikuje život sníh, hrozí i laviny

Na jihu Bavorska v pondělí nadále sněží, i když v noci na pondělí po dvou dnech nepřetržitých sněhových srážek poněkud mírněji. Radost ze sněhové nadílky mají zejména děti, protože v mnoha školách jihoněmecké spolkové země odpadlo vyučování. Dopravní policii a správcům silnic a železnic naopak počasí dál dělá vrásky. V Bavorsku i rakouském Tyrolsku nadále platí velké nebezpečí lavin.

Z Německa, Rakouska i Švýcarska jsou hlášeny další oběti zimního počasí. Kvůli lavinovému nebezpečí byl uzavřen rakouský skiareál Hochkar, oblíbený i mezi Čechy. Na začátku pracovního týdne se v Bavorsku postaral sníh o stres navíc. Omezení platí v silniční i železniční dopravě. V celých německých Alpách platí druhý stupeň lavinového nebezpečí na pětistupňové škále. Některé horské silnice tak jsou uzavřeny právě kvůli lavinovému nebezpečí.

Na další dny přitom meteorologové hlásí další sněžení, zejména v Alpách, zatímco severně od Dunaje by mělo především pršet. Během dneška má například v berchtesgadenském okrese napadnout až 20 centimetrů sněhu. V některých okresech, jako například Lindau, v pondělí odpadlo na mnoha školách vyučování. V bavorském okrese Miesbach nedaleko Mnichova byl dokonce v pondělí vyhlášen mimořádný stav a školy tam zůstanou zavřené celý týden.

V jihobavorském Wackersbergu zabily 44letého běžkaře padající větve. Pod tíhou sněhu se ulomila celá koruna stromu, uvedla policie v noci na dnešek. Muž, který byl na túře sám, byl na místě mrtev a našli ho další turisté.

Podle meteorologů si v pondělí jih Bavorska od přívalů sněhu jen na chvíli oddechne. Lavinové nebezpečí tam v pondělí dokonce bylo v některých oblastech sníženo ze čtvrtého na třetí stupeň, ale nejpozději v noci z úterý na středu má znovu zesílit sněžení. Na nový sníh a od úterý také vítr se mají připravit také v pohořích Černý les, Bavorský les a Krušné hory.

Švýcarské úřady informovaly, že svým zraněním podlehla žena, kterou minulý týden zasypala lavina v centrálním kantonu Uri.

V rakouské lyžařské oblasti Zauchensee v neděli zahynul 35letý slovinský lyžař mimo upravené sjezdovky. Údajně ho zasypal sníh v nadmořské výšce kolem 1750 metrů. Oživovací pokusy záchranářů už byly marné.

Dva německé lyžaře už v neděli zabily laviny na západě Rakouska. V nejzápadnější spolkové zemi Vorarlbersko i v dalších částech rakouských Alp platí po vydatném sněžení velké lavinové nebezpečí.

Také v Tyrolsku a spolkové zemi Salcburk platí druhý nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí. Tyrolsko se dokonce připravuje na vyhlášení nejvyššího stupně. Nebezpečí představuje zejména nový sníh. Provozování zimních sportů mimo zabezpečené zóny je podle expertů nebezpečné. O něco příznivější je situace pod hranicí lesa.

Na 40 záchranářů se psy v pondělí pátrá po dvou nezvěstných turistech, kteří se vydali na túru na sněžnicích poblíž dolnorakouského Hohenbergu.

Zcela uzavřeno v pondělí bylo až do odvolání lyžařské středisko Hochkar kvůli lavinovému nebezpečí i řízenému odstřelu lavin. Hosté, místní pracovníci i obyvatelé mají během pondělí středisko opustit.

