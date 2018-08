V Bologni explodovala cisterna. Jeden mrtvý a přes padesát raněných

Poblíž letiště v italské Bologni se srazily dva nákladní vozy, z nichž jeden vezl cisternu s hořlavými látkami. Podle nové policejní bilance nehodu, která vyvolala velký požár, nepřežil jeden člověk a 56 lidí bylo zraněno, uvedla agentura AP. Agentura Reuters odvolávající se na místní média napsala, že zranění 14 lidí jsou vážná. Italská agentura ANSA hovoří o jednom mrtvém a 55 raněných.

Na dálničním mostě se srazil kamion převážející auta s nákladním vozem s cisternou. Část nadjezdu se zřítila. Po silné explozi následoval požár, který se rozšířil na prodejnu automobilů pod mostem a tam následně explodovalo několik aut.

Informace sdílené na sociálních sítích hovoří o dopravní nehodě a velkém požáru v oblasti Borgo Panigale, která se nachází na západním okraji města.

ANSA oznámila, že některé z raněných lidí zasáhly trosky odlétávající od silného požáru, který vyvolal následné exploze nejméně deseti automobilů.

BREAKING: Massive explosion and fire near Bologna Airport, Italy. We're told the fire occurred after a truck delivering cars/vans went up in flames. pic.twitter.com/ccARuMkn3r