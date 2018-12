V Británii zuří debata o brexitu, EU plánuje v tichosti

Zatímco v Británii je parlamentní debata o podobě brexitu v plném proudu a politici skloňují nespočet různých vyústění celého procesu, Evropská unie nedává najevo žádnou změnu přístupu a odmítá návrat k vyjednávání o dohodě o vystoupení.

Diplomaté v Bruselu by však mohli britské vládě mírně vyjít vstříc a pomoci jí tak "rozvodovou dohodu" prosadit, pakliže by napoprvé neuspěla. Podle magazínu Politico Evropská komise v zákulisí zkoumá čtyři potenciální scénáře pro vývoj po očekávaném zamítnutí dokumentu v britském parlamentu 11. prosince.

Vrcholní představitelé EU současnou debatu v dolní komoře britského parlamentu příliš nekomentují a od uzavření brexitové dohody s Londýnem opakovaně na druhou stranu kanálu La Manche vzkazují, že lepších podmínek pro britský odchod nelze dosáhnout. Přesně to ale od premiérky Theresy Mayové v těchto dnech žádá řada britských politiků, zejména s ohledem na kontroverzní irskou pojistku, která by mohla Británii na dlouhou dobu připoutat k jednotnému trhu EU.

Bruselská zpravodajka britské BBC Katya Adlerová ve středu na twitter napsala, že unijním diplomatům diskuse britských poslanců "nejde do hlavy". "Mnozí poslanci hovoří o dohodě uzavřené Theresou Mayovou a EU jakoby to by to byla finální obchodní dohoda..., ale o finální obchodní dohodě se začne jednat teprve po brexitu," pokračuje Adlerová.

1) While all versions of #Brexit under the sun are being thought about in Parliament there’s no whiff of the EU changing its position - katya adler (@BBCkatyaadler) 5. prosince 2018

Podle magazínu Politico Brusel doufá v co nejlepší výsledek, ale obává se toho nejhoršího. Odmítnutí brexitové dohody britskými poslanci při úterním hlasování by totiž v unijních institucích odstartovalo krizové schůzky a přineslo zvýšené úsilí v přípravách na neřízený britský odchod. Kromě toho pak EU v zákulisí rozebírá čtyři možnosti vývoje na britské scéně, píše magazín s odvoláním na nejmenované unijní diplomaty. Jsou jimi odstoupení Mayové a nástup nového premiéra, rezignace Mayové následovaná předčasnými volbami, setrvání Mayové v čele vlády se snahou upravit "rozvodovou dohodu" a vypsání druhého referenda.

Jak ukázal graf ve čtvrtečním vydání britského deníku The Times, situace je ve skutečnosti ještě složitější. Média se nicméně shodují na tom, že EU žádné zásadní změny v uzavřené dohodě o brexitu nedopustí a eventuální úpravy by byly pouze kosmetické. Reportérce Adlerové údajně jistý vysoce postavený diplomat EU suše sdělil, že by se mohla změnit barva papíru, na němž je dohoda vytištěna.

So what might happen next? It's complicated... pic.twitter.com/4oCLCjSouK - Henry Zeffman (@hzeffman) 6. prosince 2018

Podle zdrojů Reuters by Unie mohla Mayové se schválením dokumentu pomoci úpravami politického prohlášení o budoucích vztazích, které právně závaznou dohodu doprovází. "Mnoho bude záviset na výsledku. Když jí (Mayové) bude chybět 15, 30 nebo 40 hlasů, mohli bychom vymyslet gesto, abychom jí umožnili zkusit to znovu," řekl nejmenovaný unijní činitel.

Pokud by britští poslanci v úterý hlasovali v souladu se svými veřejnými výroky, porážka vlády by podle médií byla ještě mnohem výraznější. Premiérka Mayová přesto pokračuje v přesvědčování poslanců a označuje předloženou brexitovou dohodu za nejlepší možný výsledek vyjednávání. Bez hojně kritizované pojistky o Irsku a Severním Irsku by se podle ní žádná dohoda s EU neobešla.

Někteří kritici včetně například exministra zahraničí Borise Johnsona mají za to, že po návratu k vyjednávacímu stolu by opatření bylo možné z dohody vymazat. Editor unijního zpravodajství deníku The Daily Telegraph Peter Foster těmto politikům "po rozhovorech s oběma stranami" vzkazuje, že jsou na omylu a že stávající dohoda s Bruselem zkrátka odráží předem daná omezení brexitového vyjednávání. "Gravitace je nezpochybnitelná, nezadržitelná síla. Ať už pádem nebo plynulejším klesáním, projekt brexitu se konečně vrací zpátky na zemi," uzavřel svou středeční analýzu.