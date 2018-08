V Bulharsku havaroval autobus. Nejméně 15 mrtvých

Při nehodě autobusu v Bulharsku zahynulo 15 lidí a dalších 27 jich utrpělo zranění. Oznámila to mluvčí bulharského ministerstva zdravotnictví. Policie podle agentury AFP sdělila, že autokarem cestovali bulharští turisté na návštěvu kláštera. Premiér Bojko Borisov na pondělí vyhlásil den státního smutku.

"15 people are reported dead and a large number are injured after a bus lost control, left the road and overturned on a rock massif near the Iskar Gorge, #Bulgaria . At about 5pm. The bus was reported to have collided with cars before veering off the road” https://t.co/XypLzURGDO