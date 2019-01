V bývalé telefonní budce našel nacistické knihy včetně Mein Kampfu

V tiché vesničce v hrabství Norfolk na východě Anglie stojí tradiční telefonní budka, která byla upravena na veřejnou knihovničku. Spousta takových červených budek dnes slouží k tomuto novému účelu. Ta v Norfolku teď ale vzbudila negativní zájem. Je v ní totiž uložena řada nacistických knih a různých rasistických pamfletů. Informoval o tom server Daily Mail.

Na nevhodný obsah knih přišel Bobby Tate z vesnice East Winch. Když otevřel dveře přeplněné budky, nestačil se divit: před sebou totiž uviděl knihu Adolfa Hitlera Mein Kampf.

Když se začal knihovničkou dál probírat, narazil na další znepokojující tituly plné různých antisemitských textů, jež prosazovaly "moc bílých" či propagovaly americkou nacistickou stranu. Knihy byly přitom uloženy vedle thrillerů Johna Grishama a Tonyho Parsonse nebo Harryho Pottera.

"Zeptal jsem se sám sebe: ‚Bydlím v nacistické vesnici?' East Winch je malá obec, žije tu jen několik stovek obyvatel. Dokonce tady ani nemáme hospodu!" řekl pro Dail Mail zděšený Tate. V Norfolku podle něj existuje řada podobných budek fungujících jako neoficiální místo pro výměnu knih.

"Kolem téhle jsem projížděl mnohokrát, takže když jsem šel jednou kolem, rozhodl jsem se do ní podívat. Otevřel jsem dveře a jedna z prvních knih, kterou jsem uviděl, byla Mein Kampf. Řekl jsem si O.K., jedná se o historickou knížku. Možná to tam dal někdo, kdo se zajímá o historii. Potom jsem se ale podíval na další knihy a došlo mi, že několik z nich je nacistických. Byl jsem šokován!" popsal Tate okolnosti svého objevu.

Mezi dalšími nevhodnými knihami našel například Protokoly sionských mudrců od Matveie Golovinského, což je antisemitský text, který popisuje židovský plán na celosvětovou nadvládu. Dále pak politický pamflet White Power (Bílá síla) od zakladatele americké nacistické strany Lincolna Rockwella nebo March of the Titans: A History of the White Race od Arthura Kempa - kniha je populární zejména mezi ultrapravičáky. Kdo knihy do budky uložil, se nepodařilo jeho objeviteli ani Daily Mailu zjistit.