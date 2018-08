V Chemnitzu probíhají protesty v poklidu, došlo i na diskuzi

Bez problémů se v Chemnitzu (Saské Kamenici) obešel čtvrteční večerní protest pravicového hnutí Pro Chemnitz. Podle televizní a rozhlasové stanice MDR se ho nedaleko od místního fotbalového stadionu zúčastnila více než tisícovka lidí. Dalších zhruba pět set padesát lidí v areálu stadionu debatovalo se saským premiérem Michaelem Kretschmerem (CDU) a starostkou Chemnitzu Barbarou Ludwigovou (SPD).

Kvůli napjaté situaci ve městě po nedělní vraždě pětatřicetiletého Němce panovaly obavy, že by se i čtvrteční protest stejně jako ty z neděle a pondělí mohl zvrhnout ve střety či v útoky na přistěhovalce. Saská policie proto požádala o pomoc spolkovou policii i strážce zákona z dalších německých zemí.

Obavy se ale nenaplnily a demonstrace, při níž zástupci hnutí Pro Chemnitz vystoupili s projevy, se nesla v poklidném duchu. Jen občas davem zaznělo skandování typu "My jsme národ" nebo "Prolhaná média". Časté byly také požadavky na odstoupení kancléřky Angely Merkelové (CDU), s jejíž migrační politikou přítomní nesouhlasili.

Huge march beginning Hermmanplatz in Berlin against Nazi action in #chemnitz pic.twitter.com/uHuVCCdDby