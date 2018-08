V Chorvatsku nás bijí a ponižují! Uprchlíci si stěžují na krutou policii

Ti šťastnější vyvázli pouze s rozbitým telefonem, ti méně šťastní skončili zbití a bez peněz. Navíc je často i pokousal pes. Řeč je o uprchlících, kteří si zvolili Chorvatsko jako jednu z cest na vysněný západ Evropy. Chorvatská policie ale tvrdě udeřila a svědci událostí nyní dokonce hovoří o systematickém násilí na migrantech. S desítkami lidí v bosenských městech Veliká Kladuša a Bihać promluvil britský server theguardian.com.

"Před deseti dny si vzali všechny naše peníze, více než tisíc eur. Roztrhali můj pas a pak nás začali bít obuškem. Riskujeme svůj život, nemáme kde spát, možná zemřeme. Dobře, policie nás chytila, měla by nás poslat zpátky, ne nás bít a ponižovat," popisuje celou situaci třicetiletý Chouaïb z Alžírska. Mnoho migrantů má také rozbité mobilní telefony a nabíječky, na všem se údajně podílela místní policie.

Karolina Augustová, dobrovolnice z nevládní organizace No Name Kitchen ve Velké Kladuši, uvedla, že za poslední dva měsíce poslala policie nazpět asi 50 až 100 lidí. A to jde pouze o oblast Veliká Kladuša. "Většinu z nich na základě výpovědí okradla a napadla místní policie," popisuje Augustová.

Minulý rok bylo v Bosně asi tisíc nově příchozích migrantů, kdežto v současné době jich oficiální úřady zaznamenaly asi devět tisíc. Většina pochází z Afghánistánu, Íránu či Sýrie. Nejdelší dobu ze své mnohdy tříleté cesty tráví v Turecku nebo v Srbsku. Chorvatsko je jednou z několika možných cest na západ Evropy, protože je od roku 2013 členem Evropské unie.

Na okraji Veliké Kladuše je přechodný polní tábor, který čítá asi čtyři stovky osob. Provizorní stany z dřevěných tyčí a několika plachet poskytují navrátilcům z neúspěšného pokusu zdolání cesty přes Chorvatsko dočasné útočiště. Někteří ale strastiplný útěk na Západ nezvládnou a přijdou o život. Chorvatská policie v posledních dnech totiž informovala o dvou tělech, která objevila v hustém lese nedaleko města Karlovac. Jejich národnost či příčinu smrti neupřesnila.

Bez jídla a vody

Devětatřicetiletý Azam z Afghánistánu strávil na své cestě lesem celkem třináct dní, navíc nebyl sám, šel se svou desetiletou dcerou a dvanáctiletým synem. "Utíkali jsme lesem bez jídla a vody, byli jsme hladoví a vyčerpaní," popisuje. Policie je zadržela a vrátila zpátky na hranici, údajně jim také ukradli posledních 400 eur. Jakoukoliv brutalitu a krádeže ze strany policie je ale velmi obtížné ověřit.

Chorvatské ministerstvo vnitra však argumentuje, že policie vždy dodržuje "základní práva a důstojnost migrantů". Ministr navíc uprchlíky obvinil z toho, že u sebe nosí zbraně a jsou agresivní. "Nedávné zprávy médií z Bosny a Hercegoviny potvrzují, že jsou migranti konfliktní," napsal ve svém prohlášení.

Šéf Červeného kříže v Bosně Husein Kučić má ovšem jiný pohled na věc. "Nemohu potvrdit, že je sto procent těch výpovědí pravda, ale pokud mám hodnotit to, co jsem skutečně viděl, tak ano, chorvatská policie se na migrantech dopouští nepřiměřeného násilí," přiznává.