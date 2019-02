V deseti zavraždil batole. Rodina usiluje o zveřejnění jeho identity

Hrůzostrašný případ z roku 1993, kdy v anglickém městě Bootle v oblasti Merseyside mučil a zavraždil tehdy desetiletý Jon Venables společně s Robertem Thompsonem teprve dvouleté batole Jamese Bulgera, se znovu částečně otevřel. Oba vrahové dostali doživotní anonymní identitu, aby mohli začít nový život. Rodina zavražděného batolete však žádá, aby Venablesova identita byla zveřejněna, protože u něj nedošlo k nápravě a dál páchá zločiny. On sám však žádá nejvyšší soud, aby to v zájmu jeho bezpečnosti neučinil. Zprávu přinesl server Daily Mail.

Oba vrahové dostali doživotní trest, v roce 2001 je však soud propustil a poskytl jim doživotní anonymní identitu. Venables byl nicméně už dvakrát od propuštění zatčen za držení dětské pornografie. V únoru loňského roku dostal dokonce 40 měsíců, poté co se u něj našlo na tisíc nevhodných dětských fotografií. Podle soudu šlo o obrázky dětí od šesti do 13 let.

V návaznosti na tohle pedofilní chování a opětovné usvědčení Venablese chce otec zavražděného batolete Jamese Bulgera společně se svým bratrem (strýcem oběti) změnit soudní příkaz a zveřejnit identitu Venablese i více informací kolem jeho nových odsouzení. Také si přejí, aby se veřejnost dozvěděla, jakým způsobem byl po svém prvním propuštění monitorován.

Právníci obou bratrů nejvyššímu soudu řekli, že během rehabilitační nápravy Venablese se "něco evidentně pokazilo" a bratři by tak jako pozůstalí oběti jeho násilné vraždy měli mít možnost přezkoumat to, jak úřady s jeho nápravou nakládaly.

"Odpovědné úřady nechtějí ohledně těchto událostí nést žádnou odpovědnost (zmíněná zatčení za dětskou pornografii). To, jak se to řešilo, by ale nemělo být pohřbeno," sdělil u soudu právník Robin Makin s tím, že Venables se očividně ze svých zločinů neponaučil a tajná identita mu zaručuje větší diskrétnost a bezpečí pro případné další páchání pedofilie.

Dnes již 36letý Venables se však bojí o svůj život, pokud by byla jeho identita veřejnosti odtajněna. "Rozhodnutí bylo učiněno takové, že jeho jméno ani adresa nebudou zveřejněny. Všechny strany tohle přijaly. Existuje zde skutečné riziko vážného osobního násilí, ne-li usmrcení," hájí usvědčeného pedofila a vraha právník Edward Fitzgerald.

Slyšení už skončilo a konečný verdikt soudce se obě strany dozvědí ve čtvrtek ráno.