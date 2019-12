V Itálii je povoleno pěstovat marihuanu pro vlastní potřebu

Italský Nejvyšší soud povolil pěstování marihuany pro vlastní potřebu, když rozhodl, že vypěstovat malé množství této drogy v domácím prostředí neodporuje zákonu. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA. Rozsudek podle nich padl už 19. prosince, teprve nyní si jej ale všimla média.

Italská nejvyšší soudní instance se pěstováním konopí zabývala poté, co se na ni obrátil muž, kterého soud nižšího stupně potrestal za pěstování dvou rostlin marihuany. Podle verdiktu by se zákon o pěstování rostlin obsahujících omamné látky neměl vztahovat na "malé množství vypěstované podomácku výhradně pro potřeby pěstitele".

Rozsudek přivítalo vládní Hnutí pěti hvězd (M5S), které legalizaci domácího pěstování konopí podporuje. "Soud otevřel cestu, teď je to na nás," uvedl senátor Matteo Mantero. Italská pravice naopak verdikt kritizovala. "Drogy ubližují, zapomeňte na to, že by bylo možné je pěstovat nebo kupovat v obchodech," uvedl šéf protiimigrační Ligy Matteo Salvini.

V Itálii od roku 2016 platí zákon, který povoluje marihuanu s nízkým obsahem látky THC. Podle deníku Corriere della Sera je nyní v Itálii kolem 6,2 milionů konzumentů marihuany, většinou jde o mladé lidi do 34 let.