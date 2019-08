V Itálii jednají o nové vládě. Salviniho Liga podporu ztrácí

Italská středolevá Demokratická strana (PD) a dosud vládní protestní Hnutí pěti hvězd (M5S) v pátek zahájily jednání o případné vládní koalici. Obě strany první kolo rozhovorů označily za konstruktivní, informovala agentura ANSA. Krajně pravicová Liga, jejíž šéf Matteo Salvini vládní krizi rozpoutal, podle průzkumu agentury Tecnè výrazně ztratila voličskou podporu. M5S s ní o oživení koalice jednat nebude, řekl za protestní hnutí poslanec Francesco D'Uva.

Zformují-li PD a M5S vládní koalici, budou mít většinu v Poslanecké sněmovně (338 z 630 poslanců) i Senátu (165 z 315 mandátů). Jejich vládu by patrně podpořila i menší levicová strana Svobodní a rovní (LeU).

Demokraté protestní hnutí požádali, aby o případné vládě jednalo pouze s nimi, a nikoli s Ligou. M5S zase zdůraznilo, že podmínkou jakéhokoli spojenectví je snížení počtu zákonodárců z 945 na 600, napsala agentura ANSA. "Jsme pro snížení počtu členů, budou-li zachovány ústavní záruky," uvedla Demokratická strana po prvním kole jednání v prohlášení.

Předseda M5S Luigi Di Maio celkem předložil deset podmínek pro zformování vlády. Vedle redukce zákonodárného sboru jeho hnutí žádá například zákon o střetu zájmů, reformu veřejnoprávní vysílací společnosti RAI, snížení daňového zatížení, zavedení minimální mzdy, reformu justice a zavedení ekologických politik.

Šéf PD Nicola Zingaretti také dosud předestřel několik podmínek. Jeho strana mimo jiné chce, aby se vláda ke členství v EU stavěla loajálně, nebo zrušení přísných protiimigračních zákonů prosazených Salvinim. Agendy obou stran se v mnohém protínají. Rozpadlá vládní koalice M5S a Ligy byla oproti tomu značně nesourodá. Snížení počtu poslanců by PD ráda uskutečnila jako součást širší volební reformy, na jejímž konci by volební systém byl pouze poměrný.

Demokraté si také nepřejí, aby se premiérem znovu stal nestranický Giuseppe Conte, který má blízko k M5S. Je tak možné, že Italové budou mít poprvé v historii premiérku. Spekuluje se, že by se jí mohla stát buďto bývalá ministryně spravedlnosti Paola Severinová, anebo místopředsedkyně ústavního soudu Marta Cartabiaová.

Kartami při vyjednávání patrně zamíchal průzkum agentury Tecnè zveřejněný ve čtvrtek. Liga je podle něj sice nejsilnější stranou, které by hlas dalo 31,3 procenta voličů, ale markantně kvůli vládní krizi ztratila. Před ní jí různé průzkumy přisuzovaly 36 až 40 procent případných hlasů.

PD i M5S si v porovnání s výsledkem z květnových voleb do Evropského parlamentu polepšily: demokraté o necelé dva procentní body na 24,6 procenta, protestní hnutí o více než tři procentní body na 20,8 procenta.

Prezident Sergio Mattarella dal parlamentním stranám čas na jednání do příštího úterý, kdy se podruhé setká s jejich zástupci. Nepodaří-li se zformovat parlamentní většinu, patrně rozpustí parlament. Ve čtvrtek konstatoval, že tento krok nebere na lehkou vládu. Přeje si rychlé rozuzlení krize a vládu, jež by přetrvala do konce volebního období, tedy do roku 2023.