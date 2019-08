V Itálii se rodí nová vláda. Více jak polovina lidí si ji nepřeje

Novou italskou koaliční vládu, k jejímuž sestavení dostal tento týden mandát od prezidenta úřadující premiér Giuseppe Conte a na jejímž vytvoření se dohodli dosud vládní Hnutí pěti hvězd (M5S) a opoziční Demokratická strana (PD), si nepřeje 55 procent Italů. Vyplývá to z průzkumu institutu Piepoli, který zveřejnil deník La Stampa a o němž informovala agentura APA. Proti předčasných volbám je ale podle téhož průzkumu sedmdesát procent dotázaných.

Průzkum rovněž ukázal, že krajně pravicová strana Liga ministra vnitra Mattea Salviniho by nyní ve volbách vyhrála se 32 procenty hlasů. To je sice skoro dvakrát tolik, kolik dostala loni v březnu v parlamentních volbách, ale o dva procentní body méně, než získala letos v květnu ve volbách do Evropského parlamentu.

Právě kvůli rostoucí popularitě Ligy, jíž ještě v červenci dávaly průzkumy kolem 38 procent, a narůstajícím názorovým rozporům Salvini začátkem srpna podal do Senátu návrh na vyslovení nedůvěry vládě. V jejím čele stál od loňského června nestraník Conte, který měl blíže k protisystémovému a populistickému M5S. Hlasování o nedůvěře se nekonalo, Conte podal demisi sám.

Druhou nejsilnější stranou by ve volbách podle průzkumu institutu Piepoli zůstala středolevá Demokratická strana (PD), jíž by nyní dalo hlas asi 23,5 procenta dotazovaných, tedy o málo více, než dostala letos v eurovolbách. Oproti loňským parlamentním volbám by PD nyní získala zhruba pět procent. Dosud koaliční Hnutí pěti hvězd by nyní volilo asi 16,5 procent voličů, což je polovina hlasů oproti loňským parlamentním volbám.

Pětapadesátiletý právník Conte v průzkumu zvítězil jako nejpopulárnější italský politik s 55 procenty hlasů, což je o pět procentních bodů více než dostal v podobném průzkumu před měsícem. Naopak Salviniho popularita za měsíc klesla o šest procentních bodů na 38 procent. Mírně ztratil za měsíc i šéf M5S Luigi di Maio, jehož popularita klesla na 33 procent.

Na nové koalici se dohodli zástupci stran M5S a PD, které byly dosud politickými rivaly, tento týden proto, aby zabránili předčasným volbám a vítězství krajní pravice ve volbách. Jejich koalice ale podle analytiků nebude jednoduchá, někteří jí předpovídají krátké trvání. Mnozí členové M5S, které vstoupilo před deseti lety do politiky jako protestní a antisystémové hnutí, stále považují PD za symbol zkorumpovaného establishmentu. PD vládla zemi od roku 2013 do loňského května.