V Itálii se rozhořela bitva o osud lodi se 49 migranty

V Itálii se rozhořela bitva o osud lodi, která v pondělí u libyjského pobřeží zachránila 49 migrantů v nouzi a nyní kvůli nebezpečným podmínkám na moři žádá o povolení pasažéry vylodit na ostrově Lampedusa. Plavidlo italské neziskové iniciativy Mediterranea neuposlechlo zákaz vplout do italských pobřežních vod a nyní kotví asi dva kilometry od pobřeží, informoval deník La Repubblica. Italský ministr vnitra Matteo Salvini trvá na tom, že přístavy zůstanou pro lodě neziskových organizací zavřené.

Loď Mare Jonio provozuje sdružení několika italských nevládních organizací. Od loňského podzimu plavidlo monitoruje vody Středozemního moře mezi Itálií a Libyí a není primárně určeno k záchraně a přepravě migrantů, ale k lokalizaci a zabezpečení plavidel uprchlíků, která se ocitnou v nebezpečí. V pondělí však loď vzala na palubu 49 migrantů z potápějícího se nafukovacího člunu, protože podle kapitána byli v ohrožení života.

Ze 49 zachráněných migrantů je 12 nezletilých, jeden je ve vážném zdravotním stavu.

Kapitán lodi žádal během plavby k italským břehům o povolení vplout do přístavu na Lampeduse, to ale nedostal. Finanční policie dokonce lodi zakázala i vstoupit do italských výsostných vod, což však kapitán nerespektoval - podle něj jsou nyní na volném moři vlny vysoké tři metry a za takových podmínek jsou ohroženi všichni na palubě. Italská pobřežní stráž nakonec dovolila plavidlu zakotvit ve vzdálenosti asi dvou kilometrů od pobřeží Lampedusy.

Ministr vnitra Salvini v pondělí na twitteru napsal: "Přístavy jsou a zůstanou uzavřené." Odkázal tak na nařízení vlády, která už loni zapověděla lodím neziskových organizací zachraňujícím migranty vstup do italských přístavů. Nyní dokonce italský kabinet vydal další závazné pokyny týkající se zachraňování na moři, v nichž upozorňuje, že pokud lodě zachrání migranty mimo italské pobřežní vody, aniž by předtím svou akci koordinovaly s italskými úřady, a poté požadují povolení v Itálii zakotvit, porušují tím "státní bezpečnost". Pokud organizace při záchraně migrantů poruší předpisy, může se vystavit hrozbě trestního stíhání za napomáhání při pašeráctví lidí.

Podle informací Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) letos do poloviny března dorazilo do Itálie 335 migrantů, zatímco do Španělska za stejnou dobu připlulo 5222 lidí a do Řecka 4483. Ještě loni dorazilo mezi začátkem ledna a půlkou března k italským břehům 5945 migrantů. Při pokusu přeplout z Afriky do Evropy už se letos utopilo 234 lidí.