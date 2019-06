V Itálii si zvolili transgenderového starostu, porazil krajní pravici

V italském městečku Tromello, ležícího na jih od Milána, si občané minulý týden zvolili vůbec prvního italského transgenderového starostu. Čtyřicetiletý právník Gianmarco Negri po dosazení do funkce konstatoval, že "arogantní a utlačující politiku krajní pravice dříve nebo později překoná laskavost". Jeho strana suverénně vyhrála a dala si za úkol vrátit do města obchody a podniky. Zprávu přinesl britský server The Guardian.

Negriho levicová strana v necelém čtyřtisícovém městě vyhrála ve volbách s 37,5 procenty hlasů, což bylo o 12,5 procenta víc než druhá nejlepší, krajně pravicová strana.

"To, že jsem byl zvolen starostou, se naprosto odlišuje od současné situace, která v Itálii panuje. Naše vítězství a fakt, že jsme vůbec dosáhli tak dobrého výsledku, vysílá velmi důležitý vzkaz. Strana, jež se hlásí k určitým postojům ohledně nejohroženějších skupin společnosti, sice získala ve volbách do Evropského parlamentu 53 procent, na administrativní úrovni však byla zamítnuta. Že se to stalo v tak malém městě, je ještě důležitější, protože pro lidi je tady těžší žít svobodněji," prohlásil Negri.

"Rozdíl byl v tom, že volby nevyhrál pouze Gianmarco Negri. Jsme skupina lidí, kteří jsou velmi zapojeni do místní komunity, máme blízký vztah k městu a jeho lidem," vysvětlil možnou příčinu toho, proč jeho strana v Tromellu tak suverénně vyhrála.

Bál se diskriminace

Sám Negri, který bojuje za práva transgenderových lidí, se v Tromellu narodil jako Maria. Před několika lety začal s přechodem na mužské pohlaví a nyní vystupuje pod jménem Gianmarco. "Pocházet z malého města, kde jsou vesměs tradiční rodiny... bál jsem se diskriminace, ale pak jsem si řekl: ‚Tyhle lidi znám, a pokud mě mají rádi teď, tak proč by se to potom mělo změnit?' " vrací se ve svých vzpomínkách.

Negriho politika spočívá v tom, že chce městečko "vzkřísit" a obnovit místní obchody a podniky, které byly v posledních letech zavřeny, což vyústilo i v odliv mladých lidí do větších okolních měst jako třeba do Milána.

Jako starosta je vůbec prvním ve své zemi, který je v této pozici transgenderovou osobou. V politice jako takové to ale novinka není. V roce 2006 byl za poslance zvolen Vladimir Luxuria, který se identifikuje jako žena, i když operací neprošel.