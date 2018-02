V italské Maceratě se střílelo do migrantů, podezřelý zatčen

Několik zraněných si v sobotu dopoledne vyžádala střelba ve středoitalském městě Macerata. Policisté osobu podezřelou ze střelby zatkli. Zranění jsou podle policie cizinci, jejich počet, závažnost zranění ani národnost však zatím úřady nesdělily. Podle místních médií jde o africké migranty a útok by mohl mít rasový motiv. Italská televize RAI uvedla, že podezřelý je Ital bílé pleti původem z Maceraty.

Střílelo se na několika místech města z projíždějícího vozu Alfa Romeo, ve kterém seděly dvě osoby, uvedly agentury. Starosta Maceraty ležící asi 200 kilometrů východně od Říma vyzval obyvatele, aby do odvolání zůstali ve svých domovech. Školáci, kteří mají sobotní vyučování, zůstávají ve školách a zastavena je městská doprava.

Počet zraněných se prozatím různí, některá média hovoří o dvou zraněných, televize RAI uvádí čtyři. Podle agentury AFP odvolávající se na místní média by zraněných mohlo být až šest, z toho čtyři lidé jsou zraněni těžce. Jednou ze zraněných je žena.

Incident se stal jen několik dní poté, co bylo v Maceratě ve dvou kufrech objeveno tělo osmnáctileté Italky. V souvislosti s její smrtí byl zatčen nigerijský migrant. Auto se pohybovalo právě i v prostoru, kde byly nalezeny rozřezané dívčí ostatky.

BREAKING: the suspect of a drive-by shooting attack against foreigners in Macerata, Italy, reportedly made a fascist salute and showed an Italian flag before being caught by police