V Londýně demonstrovali příznivci bezodkladného brexitu

Tisíce stoupenců bezodkladného brexitu se v pátek shromáždily před londýnským sídlem parlamentu, aby poslancům připomněly, že jejich země měla původně Evropskou unii opustit úderem páteční půlnoci. Demonstrace, kterou svolalo několik organizací včetně protievropské Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP), má za cíl dokázat, že brexit má mezi lidmi velkou podporu a že politici by neměli pomýšlet na jeho další odklady či odvolání.

Na náměstí před parlamentem se sešli lidé svolaní iniciativou Leave Means Leave, k nimž se připojil druhý pochod, který začal před dvěma týdny v Sunderlandu. V přilehlé vládní čtvrti Whitehall se na druhém pódiu střídali řečníci UKIP.

"Hlasovala jsem za odchod a myslela jsem, že tu dnes budeme slavit. Když nás ale zradili, myslím, že je ještě důležitější být tady," řekla podle listu Daily Mirror jedna z účastnic protestu. Lidé v několikatisícovém davu, kteří dorazili z mnoha míst celé země, transparenty a pokřiky politiky vyzývali, aby respektovali výsledek referenda z června 2016, kdy většina Britů hlasovala pro opuštění unie.

Podle zpravodaje listu The Guardian na demonstraci dorazili i příznivci krajní pravice či desítky francouzských voličů protievropské političky Marine Le Penové. Zatímco na postranním pódiu patřícím UKIP vystupovali většinou současní členové strany, její bývalý předseda Nigel Farage sklidil ovace demonstrantů za svůj projev na hlavní scéně. Dosluhující europoslanec davům příznivců slíbil, že pokud země navzdory jejich vůli ihned neodejde z EU a zapojí se do evropských voleb, "bude s nimi bojovat". "A pokud dojde na nejhorší scénář, pokud nás přinutí bojovat v druhém referendu, porazíme je o víc než minule," prohlásil Farage. Přítomné ocenil za jejich odvahu, neboť podotkl, že do Westminsteru před budovu parlamentu přišli na "nepřátelské území".

Londýnská demonstrace začala krátce poté, co parlament potřetí odmítl brexitovou dohodu vyjednanou premiérkou Theresou Mayovou. Pokud Británie do 12. dubna nepředloží ostatním unijním zemím důvěryhodnou variantu dalšího vývoje, odejde k tomuto datu z EU bez dohody.

Šéf UKIP Gerard Batten vyjádřil názor, který zastává i řada poslanců dalších stran: pokud Británie nakonec EU neopustí, bude to podle něho "konec demokracie ve Spojeném království".

Kromě Farage a lídrů jeho bývalé strany během protestu promluvil například zakladatel krajně pravicové organizace Anglická obranná liga Tommy Robinson či konzervativní poslanec a odpůrce dohody Mark Francois, který nazval stoupence zachování těsných vazeb na unii "euromaniaky".

Podle BBC se mezi protestujícími objevili i někteří odpůrci brexitu, protest ovšem proběhl v klidu.

Minulou sobotu vyšlo do londýnských ulic několik set tisíc lidí, kteří vyzývali politiky k odvolání brexitu.

Two Generation Identity (GI) flags are flying at the Leave protest in London in Parliament Square and on Whitehall where Tommy Robinson and his UKIP entourage are speaking. It recently came out that the Christchurch shooter donated €1500 to the Austrian leader of GI. #Brexit pic.twitter.com/I8aDBeADX4