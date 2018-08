V Makedonii zadrželi sedm podezřelých z bojů v Sýrii a v Iráku

Makedonská policie zadržela sedm lidí, kteří jsou podezřelí, že se v minulosti zapojili do bojů v řadách teroristických skupin v Sýrii a v Iráku. Podle zpravodajského serveru 24.mk to oznámilo ministerstvo vnitra.

Zadržení jsou ve věku od 23 do 41 let a byli obviněni ve dvou případech z let 2015 a 2016, které se týkají válek v Sýrii a v Iráku a kvůli nimž na ně byl vydán mezinárodní zatykač. Pokud je soud shledá vinnými, hrozí jim až desetiletý tresty odnětí svobody.

Islám, převážně však v umírněné formě, v Makedonii vyznává většina etnických Albánců, kteří tvoří čtvrtinu ze dvou milionů obyvatel této balkánské země. Úřady bývalé jugoslávské republiky odhadují, že do bojů v Sýrii a v Iráku se zapojilo přes 100 makedonských občanů a dosud jich kolem 20 bylo zabito.

Západní diplomaté upozorňují, že navrátilci z válek v uvedených blízkovýchodních zemích představují vážné bezpečnostní riziko pro Balkán, kde od válek v 90. letech přetrvává napětí.