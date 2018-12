V Maroku byl kvůli vraždě turistek zadržen muž ze Švýcarska

Muž původem ze Švýcarska žijící v Maroku byl zatčen v Marrákeši v souvislosti s vraždou dvou skandinávských turistek. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Marocká policie má za to, že za vraždou stojí muži, kteří ve videu zveřejněném na sociálních sítích přísahali věrnost teroristické organizaci Islámský stát (IS). Podle agentury AFP bylo zatčeno 18 podezřelých, agentura Reuters uvádí 20 zadržených.

Muž vyznávající extremistickou ideologii, který má také španělské občanství, je "podezřelý z toho, že některé osoby vyslýchané v tomto případě naučil zacházet s novou komunikační technikou a trénoval je ve střelbě," uvedli vyšetřovatelé. Zadržený se také podílel na rekrutování občanů Maroka a subsaharských zemí pro uskutečňování teroristických plánů v Maroku, dodala jednotka pověřená bojem proti terorismu.

Těla čtyřiadvacetileté Dánky Louisy Vestagerové Jespersenové a osmadvacetileté Norky Maren Uelandové objevil 17. prosince francouzský pár deset kilometrů od obce Imlíl. Ta slouží jako výchozí bod pro výstup na horu Tubkál, nejvyšší vrchol pohoří Vysoký Atlas.

Čtyři hlavní podezřelí, kteří byly vyslechnuti v Marrákeši, jsou součástí buňky inspirované ideologií IS, ale "nemají kontakt" s jeho vedením v Sýrii či Iráku, uvedl již dříve šéf protiteroristické jednotky.

Skupinu podle vyšetřovatelů patrně vede pětadvacetiletý podomní obchodník, který promlouvá ve videu zveřejněném tři dny před zločinem. Čtveřice hlavních podezřelých v něm slibuje věrnost vůdci IS abú Bakrovi Bagdádímu.

Dánské zpravodajské služby již dříve potvrdily, že ověřily věrohodnost dalšího videa, které se objevilo na internetu po činu a na němž je zachycena vražda jedné z turistek. Žena v záběru údajně křičí, zatímco jí muž podřízne hrdlo kuchyňským nožem.

Arabská televize Al-Džazíra s odvoláním na zdroj v Imlílu uvedla, že jedna z turistek byla nalezena zavražděná ve stanu, zatímco tělo druhé bylo venku. Podezřelí si dívky podle všeho vybrali náhodně.

"Horrific Execution"

#ISIS #Morocco

🗡️3 monsters & 2 beauties🔪

Louisa Vesterager Jespersen, 24, from Denmark, and Maren Ueland, 28, of Norway, were butchered on a hiking holiday after their suspected killers were seen lying in wait just 600 yards away.https://t.co/b3pZ1i4J97 pic.twitter.com/VEiKpZGXV1