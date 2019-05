V Německu lidé volí do EP, favoritem je CDU/CSU

Německo rozhoduje o obsazení 96 křesel v Evropském parlamentu, který má 751 poslanců. Favoritem hlasování je konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, která ale podle všeho stejně jako koaliční sociální demokracie (SPD) znatelně oslabí. Skutečným vítězem by se tak mohli stát opoziční Zelení. Na pokračování vlády velké koalice by podle většiny odborníků hlasování ale ani tak zásadní vliv mít nemělo. Začíná už se však spekulovat o změnách uvnitř SPD.

CDU/CSU, kterou do voleb stejně jako celou Evropskou lidovou stranu (EPP) vede bavorský rodák Manfred Weber (CSU), nejaktuálnější - páteční - průzkum veřejného mínění dával šanci na zisk 27 procent hlasů. Sociálním demokratům, jejichž lídryní je ministryně spravedlnosti Katarina Barleyová, přisoudil 17 procent. Pro obě uskupení, která už loni propadla v některých německých zemských volbách, by to byl zatím nejhorší výsledek v evropském hlasování.

Pro předsedkyni SPD Andreu Nahlesovou by takový propad spolu s možnou ztrátou radnice v Brémách, kde sociální demokraté vládnou nepřetržitě od konce druhé světové války, mohl podle serveru Spiegel Online znamenat velký problém a možná dokonce ztrátu postu šéfky poslanců SPD ve Spolkovém sněmu. Této funkce by se rád ujal Martin Schulz, který sociální demokraty vedl před Nahlesovou, ale odstoupil v důsledku neúspěchu v parlamentních volbách ze září 2017.

Na rozdíl od koaličních stran mají šanci na svůj dosud nejlepší výsledek Zelení s podporou asi 18 procent obyvatel. Část z 96 křesel vyčleněných pro německé europoslance podle průzkumů získají i k Evropské unii velmi kritická Alternativa pro Německo (12 procent), Levice (sedm procent) a svobodní demokraté (FDP - šest procent).

Zastoupení v Evropském parlamentu, kde dosud Německo reprezentovalo 13 politických uskupení, podle všeho budou mít znovu i menší strany, včetně recesistické Strany, konzervativních Svobodných voličů (FW) nebo Pirátů. Je to dané tím, že pro volby pro EP není v Německu stanovena minimální procentní hranice, kterou by bylo potřeba překonat.

Hlasování, které následuje po kampani, jež se výrazně soustředila také na otázku klimatických změn, se ve spolkové republice může zúčastnit 64,8 milionu Němců a občanů ostatních zemí osmadvacítky. Volební účast je zatím o něco vyšší než před pěti lety. Do 14:00 SELČ svůj hlas odevzdalo 29,4 procenta oprávněných voličů. V roce 2014 ve stejnou dobu odvolilo 25,6 procenta lidí. Celkem tehdy volební účast čítala 48,1 procenta.

Volební místnosti se uzavřou v 18:00 SELČ a ihned poté budou známé odhady výsledků.

Že by mělo hlasování dramatické dopady na vládu, odborníci většinou nečekají. "Nemyslím, že výsledky vládních stran budou o tolik horší než průzkumy, a nemyslím proto, že kvůli nim vláda skončí," říká například politolog z Humboldtovy univerzity v Berlíně Aiko Wagner. Větší dopad na budoucnost již třetí velké koalice za poslední čtyři volební období by mohlo mít právě zemské hlasování v Brémách a především série podzimních voleb v zemích východního Německa, kde se čeká výrazné oslabení vládních stran.