V Německu se přou: mají ve školách povolit burkiny, či nikoliv?

V Německu řeší školní kauzu ohledně povolení nošení burkin - celotělových ženských plavek, které nosí muslimské ženy. Ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Franziska Giffeyová‎ podpořila školu ze Severního Porýní-Vestfálska, jež povolila svým studentkám tyto plavky nosit. Ozývají se ale i hlasy proti. Zprávu přinesly britské servery The Telegraph a BBC.

Politici v Německu se přou, zdali je vhodné školám umožnit, aby povolily nošení burkin během plaveckých hodin. Pro je ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Franziska Giffeyová‎, která řekla, že by tyto specifické plavky měly školy povolit.

"Nejdůležitější věcí je zdraví dětí, a to znamená, že se každý naučí plavat," prohlásila Giffeyová, podle níž burkiny pomohu muslimským dívkám se lépe integrovat ve třídách. Rodiče by jim totiž plavecké hodiny jinak zakázali. Zároveň dodala, že by tohle rozhodnutí rozhodně nemělo být vnímáno jako nějaký "pád západní společnosti".

Proti tomu se však vyslovila Julia Klöcknerová, ministryně výživy, zemědělství a ochrany spotřebitelů. Podle ní by tohle rozhodnutí jen "upevnilo diskriminující porozumění ženské role přesně v té oblasti, kde se děti a mladí lidé jinak učí opaku a měli by se rozvíjet svobodně," citoval server BBC.

Celou kauzu zažehl případ na vysoké škole ve městě Herne v Severním Porýní-Vestfálsku. Tam totiž škola poskytla dvacet burkin svým studentkám. Patnáct dívek by se za normálních okolností odmítlo plaveckých hodin zúčastnit. Díky plavkám, které jim zakrývají celé tělo a odhalují jen obličej, ruce a nohy, se ale pro ně celá situace mění.

S rozhodnutím školy ovšem někteří nesouhlasí. Klöcknerovou, členku strany CDU, již vede kancléřka Angela Merkelová, tento krok zaskočil. Negativně o něm smýšlí i její stranická kolegyně Serap Gülerová, která rozhodnutí označila za "nedorozumění ohledně toho, co je tolerance".

Burkiny řeší i ve Francii

Školy v západním Německu nejsou povinné poskytovat svým žákům speciální oděvy pro výuku. Podle vyjádření školy v Herne věnoval dvacet kusů plavek soukromý sponzor.

Server BBC v této souvislosti ještě připomněl, že burkiny nejsou kontroverzním tématem jen v Německu. Nedávno například soud ve francouzském Nice rozhodl o tom, že žena, která před dvěma lety na pláží v Cannes burkiny nosila, byla pokutována neprávem a nařídilo městu, aby poškozené peníze vrátilo. Pokuta nicméně činila jen symbolických 11 eur.