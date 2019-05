V Německu vyhrála CDU/CSU, hodně ale oslabila

V Německu eurovolby podle upřesněných odhadů veřejnoprávní televize ARD vyhrála konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové s 27,9 procenta hlasů. Druzí jsou Zelení s 21,7 procenta a třetí sociální demokracie (SPD) s 15,4 procenta. Pokud se odhady potvrdí, půjde pro vládní strany CDU/CSU a SPD o jejich nejhorší výsledek v evropských volbách, pro Zelené naopak o jasně nejlepší.

Dosavadním minimem CDU/CSU ve volbách do Evropského parlamentu bylo 35,4 procenta před pěti lety, pro SPD 20,8 procenta v roce 2009. Jejich letošní odhadované výsledky jsou tedy ještě hluboko pod těmito hodnotami. Navíc jde pro obě uskupení o nejhorší výsledky v jakýchkoliv poválečných celoněmeckých volbách.

Už se proto spekuluje, jaké to bude mít dopady, a to především uvnitř sociální demokracie, která po více než 70 letech může také ztratit radnici v severoněmeckých Brémách, kde se dnes uskutečnily zemské volby. Není vyloučené, že velmi špatné výsledky neustojí předsedkyně strany Andrea Nahlesová, která by mohla skončit přinejmenším ve funkci šéfky sociálnědemokratických poslanců ve Spolkovém sněmu.

Radovat se naopak mohou Zelení, z nichž se - soudě přinejmenším podle dnešního výsledku a průzkumů veřejného mínění z posledních měsíců - stává druhá nejsilnější strana v Německu. Svůj dosud nejlepší výsledek z eurovoleb z roku 2009 - 12,1 procenta - dnes překonali o vice než devět procentních bodů.

Do Evropského parlamentu směřují znovu zástupci protiimigrační a k unii velmi kritické Alternativy pro Německo (AfD), která podle odhadů získala 10,4 procenta hlasů, a také dvojice dalších opozičních stran - Levice a svobodných demokratů (FDP). Levice si přišla na 5,5 procenta a FDP na 5,6 procenta.

Část z 96 křesel vyčleněných pro německé europoslance získají i zástupci neparlamentních stran, a to díky tomu, že pro volby pro Evropského parlamentu není ve spolkové republice stanovena minimální procentní hranice, kterou by bylo potřeba překonat. S mandáty mohou počítat mimo jiné recesistická Strana, konzervativní Svobodní voliči (FW) nebo Piráti.

Křesla německých zástupců v europarlamentu by mohla být rozdělena takto CDU/CSU - 28, Zelení - 22, SPD - 15, AfD - 10, FDP - šest a Levice - pět. O zbylých deset mandátů by se měly podělit menší strany.