V policejním sboru v Londýně vládne rasismus, sexismus a homofobie, uvádí zpráva

Londýnská policie je jako instituce rasistická, misogynní a homofobní. Vyplývá to z výsledků v úterý zveřejněného nezávislého vyšetřování, podle kterého policie v britské metropoli zklamala ženy a děti, které má chránit, není schopná řešit obvinění a přestupky svých členů a potřebuje výraznou reformu.

Vypracování zprávy zadala v roce 2021 tehdejší šéfka londýnské policie Cressida Dicková v reakci na únos, znásilnění a vraždu Sarah Everardové. Ukázalo se totiž, že činy spáchal policista Wayne Couzens, který k únosu mladé ženy zneužil služební průkaz. Případ společně s dalšími zločiny vůči ženám ze strany policistů otřásl celou Británií a obrátil pozornost k vnitřní kultuře policie.

Vyšetřování pod vedením baronky Louise Caseyové zjistilo "závažná" pochybení napříč policejním sborem. Londýnská policie podle 360 stran dlouhého dokumentu potřebuje "radikální reformu". Mezi doporučeními je nová strategie pro ochranu dětí nebo zřízení služeb na ochranu žen.

"Jak uvnitř organizace, co se týče zacházení s policisty a zaměstnanci, tak vně organizace, pokud jde o zajištění bezpečnosti komunitám, vládne institucionální rasismus, sexismus a homofobie," píše se ve zprávě, podle které policisté "zklamali ženy a děti".

Zpráva také hovoří o zavrženíhodných "žertících" na policejních pracovištích, jako jsou například "házení pytlíků s močí na auta", "vzájemné cvrnkání policistů-mužů do genitálií", "umisťování vibrátorů do hrnků na kávu" nebo "uvítacích rituálech, které zahrnovaly močení na člověka ve sprše".

Největším problémem pro nápravu nedostatků je podle vyšetřování zvyk policie chránit své členy a popírat rozsah potíží.

"Ať už se na to podíváte jakkoliv, (...) důkazy jsou naprosto jasné. Je jako instituce zaujatá a diskriminační? Ano, je," řekla k londýnské policii Caseyová novinářům před zveřejněním zprávy.

Londýňanům se omluvil současný šéf metropolitní policie Mark Rowley. "Je to příšerné. Když si sednete a přečtete tu zprávu, vyvolá to ve vás celou řadu emocí. Vyvolá to hněv, frustraci, stud," řekl Rowley. Londýnská policie podle něj posílila oddělení profesních zásad a dochází k velkému propouštění policistů. Práce podle něj ale není zdaleka hotová.

"Nemohu říct, že jsme riziko špatných policistů snížili na nulu, ale každý den se probíráme lidmi a děláme pokroky," odpověděl Rowley podle agentury Reuters na otázku, zda u policie stále souží policisté obvinění z trestných činů, jako jsou vraždy, znásilnění nebo domácí násilí.

Premiér Rishi Sunak stanici BBC v reakci na zprávu řekl, že "důvěra v policii značně utrpěla". "Teď se musíme ujistit, že se to už nebude opakovat, abychom znovu získali důvěru lidí. Jsem přesvědčený, že šéf policie je odhodlaný právě toho dosáhnout," řekl premiér.

Ministryně vnitra Suella Bravermanová na zprávu Caseyové reagovala projevem v Dolní sněmovně. Uvedla, že "si váží policistů, kteří staví bezpečí lidí před své vlastní". "Jsem na jejich straně. Je ale důležité, aby uniformu nenosili ti, kteří ji nosit nemají," řekla ministryně.

Její prohlášení se setkalo s kritikou labouristické stínové ministryně vnitra Yvette Cooperové. Podle ní nemá Bravermanová žádný plán, jak věci změnit. "Jen říká, že se něco změnit musí. Vyzývám ji, aby slíbila, že do policejních sborů se už nedostanou lidé v minulosti usvědčení z domácího nebo sexuálního násilí," uvedla Cooperová. Na tuto výzvu ministryně Bravermanová nereagovala.

Závěry vyšetřování v úterý vyšly více než 20 let poté, co vyšetřování vraždy černošského teenagera Stephena Lawrence v roce 1999 odhalilo institucionální rasismus v tomto policejním sboru, připomněla agentura Reuters.