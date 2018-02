V Rakousku zřejmě bude kuřácké referendum

Rakouská lékařská komora oznámila, že se pokusí zorganizovat v zemi lidové hlasování proti záměru vlády povolit i nadále kouření v restauracích. Záměr komory podpořilo už 450 tisíc lidí.

Nová rakouský kabinet, složený z lidovců a Svobodných, se totiž ve vládním programu rozhodl zrevidovat rozhodnutí svých předchůdců o absolutním zákazu kouření ve veřejných prostorách. V Rakousku měl od května začít platit zákon, který by stejně jako v Česku zakazoval kouřit ve všech barech a hospodách bez výjimky. Nová vláda ale pod tlakem hospodských a trafikantů hodlá zachovat s malými odchylkami současný model. Umožňují kouření ve stavebně oddělených prostorách restaurací a malých barech. Lékařské komoře se však tento vládní ústupek kuřákům vůbec nelíbí.

"Jsme jednou z posledních zemí Evropy, která ještě neuzákonila úplný zákaz kouření v restauracích. A přitom už ze zahraničí dobře víme, že se díky tomuto zákazu zlepšuje zdravotní stav obyvatelstva," prohlásil prezident Rakouské lékařské komory Thomas Szekeres.

"Don´t smoke"

Komora už před koncem loňského roku zorganizovala internetovou petici s názvem "Don't Smoke", v níž požadavek na absolutní zákaz kouření podpořilo 450 tisíc Rakušanů. Na základě tohoto úspěchu se proto vedení komory rozhodlo, že zorganizuje oficiální referendum.



Od 15. února budou moci lidé ve všech rakouských okresech podepsat žádost o vyhlášení referenda. Jakmile organizátoři získají minimálně 8 401 podpisů, což se dá předpokládat, musí vláda referendum umožnit. I když výsledek není právně závazný, pokud požadavek na zákaz kouření podpoří 100 tisíc lidí, musí se jím zabývat parlament.



"Jsme velmi optimističtí v tom, že se nám podaří národ mobilizovat. Jde o skutečně nesmírně důležité téma, o kterém se na veřejnosti hodně mluví," řekl Paul Sevelda, prezident rakouské obdoby Ligy proti rakovině.



I když podobná debata proběhla i v mnoha jiných zemích Evropy včetně Česka, v Rakousku je, jak se zdá, obzvlášť vyhrocená. Rakousko patří ke státům s největším podílem kuřáků a restauratéři se obávají, že kvůli zákazu kouření přijdou o výraznou část tržby.

Berlínský model

Už na začátku loňského prosince proto ve Vídni demonstrovalo zhruba 250 hospodských a trafikantů žádajících, aby vláda plánovaný zákaz kouření v restauracích zrušila nebo alespoň zmírnila. A kabinet jejich prosby vyslyšel. Místo absolutního zákazu by měl v Rakousku platit takzvaný berlínský model. V Berlíně může majitel umožnit kouření v barech o velikosti do 75 metrů čtverečních, pokud se v nich zároveň nevaří a nemají tam přístup osoby mladší 18 let. I nadále zůstává v německém hlavním městě povolené stavební rozdělení prostor restaurace na kuřácké a nekuřácké. A právě berlínským modelem se hodlá inspirovat i rakouská vláda.



"Jsem pyšný na to, že se nám podařilo najít řešení vyhovující zájmům kuřáků, nekuřáků i rakouské gastronomie," prohlásil předseda Svobodných a místopředseda rakouské vlády Heinz Christian Strache, sám kuřák. I když ale kabinet sklidil od části Rakušanů potlesk za svou údajnou odvahu, většina lékařů odložení zákazu kouření odsoudila.