V reakci na Chemnitz vznikla nová levicová strana Aufstehen

V Berlíně se představilo nové levicové hnutí Povstat (Aufstehen). Chce k sobě přitáhnout lidi, kteří pociťují, že je současné politické strany nereprezentují, a také přispět k tomu, aby levicové strany časem znovu získaly většinu v německém parlamentu. Většina odborníků i politiků je ale k možnostem hnutí, za nímž stojí šéfka poslanců Levice Sahra Wagenknechtová, spíše skeptická, někteří se bojí toho, že levici ještě více rozštěpí.

"Události v Chemnitzu ukázaly, že takhle to dál nejde, že potřebujeme jasnou změnu," řekla Wagenknechtová, podle níž se spolková republika musí stát sociálnější a spravedlivější. "Když se věci nezačnou měnit teď, tak bude země za pět nebo deset let k nepoznání," míní.

Pro svůj projekt získala podporu některých politiků Levice, Zelených a sociální demokracie (SPD), zájem o registraci na webu hnutí dalo najevo také na sto tisíc občanů. S jejich pomocí chce Wagenknechtová vytvářet tlak na změnu. "Musíme povstat, abychom tuto zemi změnili. Žádná politička, žádný politik, žádná strana nevyřeší naše problémy, když to neuděláme sami," hlásá motto hnutí.

O tom, co chce hnutí Povstat prosazovat, zatím hovoří dost obecně. Zasazovat se chce o "spravedlnost a sociální soudržnost, o mír a odzbrojení a o zachování přírodních zdrojů, z nichž žijeme". Jak těchto požadavků dosáhnout, pak hnutí podle kritiků neprozrazuje vůbec.

Podle berlínského politologa Dietera Ruchta to ale není hlavní problém hnutí. Za větší považuje to, že se Povstat neformuje zdola, jak bývá u hnutí běžné, ale že ho vytvořilo jen pár politiků kolem Wagenknechtové a jejího manžela Oskara Lafontaina. Největším problémem pak podle Ruchta je to, že hnutí, které má spojovat, vede dvojice politiků, kteří rozdělují. Wagenknechtová je spornou figurou i ve své vlastní straně, a ještě více je tak vnímána vně Levice. Lafontaine zase v minulosti výrazně přispěl k rozdělení SPD.

Toho, že nové hnutí bude spíše rozdělovat, než spojovat, se bojí i řada levicových politiků. Místopředseda SPD Ralf Stegner dnes před hnutím příznivce své strany varoval a Wagenknechtovou s Lafontainem označil za separatisty. Generální tajemník SPD Lars Klingbeil zase míní, že dvojici politiků jde jen o to vyhrát s pomocí hnutí mocenský boj uvnitř strany Levice. Podobně to vidí i ministerský předseda Durynska Bodo Ramelow (Levice), podle něhož nové hnutí tuto stranu výrazně rozděluje.

Velmi skeptičtí jsou také představitelé Zelených a nakonec i německá společnost jako taková. Průzkum veřejného mínění pro server t-online.de ukázal, že 62 procent dotázaných má za to, že se hnutí dlouhodobě neuchytí. Opačný názor dalo najevo 19,8 procenta lidí.