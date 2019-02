V Sofii si stovky lidí připomněly pronacistického generála Lukova

Stovky bulharských nacionalistů pochodovaly v sobotu centrem Sofie, aby si jako každoročně připomněly pronacistického generála z druhé světové války Hrista Lukova. Akci, kterou odsoudila řada skupin bojujících za lidská práva, původně zakázal starosta města, ale organizátoři si její konání vymohli u soudu.

Podobně jako loni pochodovaly stovky tmavě oblečených příznivců radikální pravice centrem Sofie s pochodněmi a bulharskými vlajkami a skandovali nacionalistické slogany. Díky početnému policejnímu nasazení se podařilo zabránit střetům nacionalistů s jejich odpůrci.

Pochod měl oslavit generála Hrista Lukova (1887-1943), který podpořil Německo za druhé světové války a v únoru 1943 byl zabit antifašistickým odbojovým hnutím. Generál byl ministrem války v letech 1935 až 1938 a vedl pronacistický Svaz bulharských legií v letech 1932 až 1943.

Konání pochodu tento týden kritizoval i výkonný ředitel Světového židovské kongresu (WJC) Robert Singer, který vyjádřil obavy ohledně nárůstu ultrapravicových hnutí v Evropě.

"I kdyby to byl jen ojedinělý případ, omezený na jedno město či zemi, už tak by to bylo znepokojivé," uvedl Singer. Dodal, že podobné akce jsou povolovány ve Švédsku, Polsku, Německu a "mnoha dalších zemích". Vyzval vlády napříč Evropou, aby zavedly administrativní zákazy takových pochodů.