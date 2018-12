V souvislosti s protesty žlutých vest zemřelo již devět lidí

Počet mrtvých v souvislosti s protesty takzvaných žlutých vest, které už více než měsíc otřásají francouzskou politickou scénou, vzrostl na devět. Ve městě Agen na jihu Francie srazil jednoho z demonstrantů nákladní automobil.

Ministr vnitra Christophe Castaner se mezitím dohodl s policejními odbory na postupném zvyšování platů policistů, kteří jsou kvůli žlutým vestám od 17. listopadu v neustálé pohotovosti a v reakci na nedávný teroristický útok ve Štrasburku se podíleli i na zvýšených bezpečnostních opatřeních po celé Francii.

"Zaznamenali jsme deváté úmrtí, ve čtvrtek ráno v Agenu u kruhového objezdu. Byla to žlutá vesta, která protestovala venku, neřídila se ale pravidly bezpečnosti silničního provozu," uvedl dnes ministr Castaner. Podle místních úřadů je obětí 61letý muž, kterého srazil nákladní vůz.

Většina z devíti lidí, jejichž smrt úřady dávají do souvislosti s protesty žlutých hvězd, se stala obětí dopravních nehod. Takzvané žluté vesty totiž většinou protestovaly proti reformní politice prezidenta Emmanuela Macrona tím, že blokovaly silnice či příjezdy k rafineriím.

"Musí to přestat. Devět mrtvých," řekl Castaner a vyzval ke klidu během nadcházejících svátků. Předchozí výzvy ke klidu ale nevyslyšely tisíce příznivců hnutí žlutých vest, kteří nadále protestují po celé Francii.

Ministr Castaner rovněž oznámil, že se se zástupci tří hlavních policejních odborů dohodl na postupném navýšení platu policistů, kteří jsou od počátku protestů v polovině listopadu v neustálé pohotovosti. Dohoda je podle Castanera základem pro "zlepšení a modernizaci pracovních podmínek a odměňování policie". Policisté v posledních dnech hrozili demonstracemi i stávkou, pokud vláda nepřistoupí na jejich požadavky.

Podle ministerstva vnitra by rozdíl na výplatních páskách měli policisté poznat již v lednu příštího roku. Ti, kteří dohlíželi na protesty posledních týdnů, dostanou navíc jednorázovou prémii ve výši 300 eur. Proplatit vláda hodlá policistům postupně také přesčasy, které se nasčítaly během posledních let. Podle odborů v současnosti mají policisté nárok na 275 milionů eur (7,1 miliardy korun).

"Ve čtvrtek jsme dostali, co jsme chtěli, to, pro co jsme přišli," řekl jeden z odborářů Yves Lefebvre. Zda vyjednaná dohoda uspokojí i samotné policisty, není ale jasné. Podle listu Figaro jich řada dál vyzývá k demonstracím a protestní stávce.