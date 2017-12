Vánoce strávil v nemocnici. Zbili ho za to, že je muslim

Nepříliš šťastné Vánoce strávil muslimský student na severovýchodě Anglie v Durhamu. Na Štědrý den ho v tamním baru napadli útočníci kvůli jeho náboženskému vyznání a tomu, že je Palestinec. Muže zbili do bezvědomí. Zprávu přinesl britský server Daily Mail.

Ihsan Abualrob studuje v Durhamu v rámci stipendia politologii a mezinárodní vztahy a letos strávil své první Vánoce mimo rodnou zemi. Když šel večer na Štědrý den do baru se svým kamarádem, byl fyzicky konfrontován dalšími návštěvníky podniku.

"Necítil jsem pouze bolest, ale i ponížení. Přišel jsem z Palestiny, země velkých konfliktů, s nadějí, že tady povedu poklidný život a nebudu žít ve strachu. Udělali to jen proto, že jsem muslim a že jsem v této zemi. Vánoce by měly být svátky lásky a naděje, ne násilí," uvedl Abualrob v rozhovoru pro Daily Mail.

V baru se 27letý student sešel s kamarádem, který pochází z Egypta. Během chvíle je oslovil neznámý muž. "Přisunul si k nám židli a nevlídně se nás zeptal, odkud jsme. Když jsme mu to řekli, okamžitě vyrukoval s tím, jestli náhodou nejsme sebevražední atentátníci, když tedy pocházíme z Egypta a Palestiny a jsme muslimové," popsal Abualrob začátek incidentu.

Za přání ho napadli

Když se oba mladíci rozhodli, že z baru raději odejdou, čekali na ně venku tři muži. "Začali urážet mé náboženství. Popřál jsem jim krásné Vánoce a svátky, ale neodpověděli," pokračoval Abualrob. Muži je sledovali i přes ulici, jeden z nich po něm hodil prázdnou sklenici, druhý ho praštil do obličeje, až upadl. Pak už ho všichni tři začali kopat do hlavy a do ramen.

"Povedlo se mi utéct. Snažil jsem se vrátit do baru a najít tam útočiště. Motala se mi hlava a před barem jsem upadl. Jednu chvíli jsem i ztratil vědomí. Myslel jsem, že to je můj konec. Bylo to strašidelné. Zlomilo mi to srdce, popřál jsem jim pěkné Vánoce a oni mě místo toho napadli," uzavřel.

O palestinského studenta se nakonec postarala policie, která byla na místo přivolána. Ta ho odvezla na ošetření do nemocnice. Zároveň zatkla dva muže ve věku 49 a 23 let s podezřením na rasistické urážky a nábožensky orientovaný útok s ublížením na zdraví.