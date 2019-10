Ve finské škole došlo k násilnému incidentu

Jeden člověk přišel o život a devět dalších lidí utrpělo zranění při násilném incidentu na střední škole ve městě Kuopio na východě Finska. Informoval o tom zpravodajský server Yle.

Podle finského bulvárního deníku Iltalehti byla policie na místo přivolána poté, co do jedné ze tříd střední odborné školy vtrhl neznámý útočník s mečem. Zranění byli převezeni do nemocnice.

Policie na místě jednoho člověka zatkla. Při zásahu policisté použili střelné zbraně.

Škola sídlí v komplexu, kde se nachází také nákupní středisko. Areál leží asi čtyři kilometry jižně od centra města Kuopio.