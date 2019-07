Ve Skotsku umírá kvůli drogám nejvíce lidí v Evropě

Nejvyšší úmrtnost vlivem drog v Evropě panuje ve Skotsku. Tamní problém oproti minulým rokům vyeskaloval natolik, že dokonce ani v USA není tak vysoká úroveň úmrtnosti. Průměr Velké Británie pak Skotsko překračuje až trojnásobně, odhalily v úterý zveřejněné statistiky provedené The National Records of Scotland. Informoval o tom server The Telegraph.

V loňském roce zemřelo ve Skotsku na užívání drog 1187 lidí, což je nárůst o 27 procent oproti roku 2017. V roce 2008 bylo číslo dokonce jen na 574. Podle statistik jde o nejvyšší úmrtnost v Evropě. Na milion obyvatel připadá 218 úmrtí vlivem drog, což je dokonce o jednoho člověka více než v USA.

Statistiky dále ukázaly, že 72 procent zemřelých tvořili muži, přičemž více než tisícovka případů zahrnovala metadon, heroin a morfium. Většina obětí (792) navíc brala prášky diazepam a etizolam. Ty jsou na ulicích v Glasgow k dostání za pouhých 30 pencí za kus, což je méně než za čokoládovou tyčinku.

Skotští konzervativci z problému viní Skotskou národní stranu (SNP), která podle nich měla v posledních 12 letech absolutní kontrolu nad resorty zdravotnictví a spravedlnosti. Předsedkyně SNP Nicola Sturgeonová by měla tuto krizi zařadit v oblasti veřejného zdraví jako prioritu číslo jedna, míní Annie Wellsová, expertka na veřejné zdraví z konzervativní strany.

"Za jejich vládnutí se tato čísla, jejichž nárůstu se šlo vyhnout, více než zdvojnásobila. SNP měla plnou kontrolu nad zdravím a spravedlností po 12 let, a přesto se jim nepodařilo přijít s ničím, co by tento problém vyřešilo. Jakákoliv protidrogová strategie, kterou přijali, to jen zhoršila," řekla Wellsová.

Opozice tak volá po nápravě takzvaného metadonového programu, v jehož rámci dostávají závislí pacienti místo heroinu substituční látku v podobě metadonu. "Údaje však ukazují, že metadon nyní způsobuje ještě více úmrtí než samotný heroin," doplnila Wellsová.