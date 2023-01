Ve sporu o brexit udělali všichni chyby, uvedl irský premiér Varadkar

Při vyjednávání o brexitu udělaly chyby všechny strany. Podle BBC to v úterý řekl irský premiér Leo Varadkar ke sporu mezi britskou vládou a Evropskou unií ohledně obchodních pravidel pro Severní Irsko. Dodal, že chce být při řešení těchto neshod "flexibilní a rozumný".

Dohoda byla dojednána ve snaze zachovat po brexitu otevřenou hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Zároveň ale tento region částečně ztratil dosavadní pevná pouta se zbytkem Británie, protože některé zboží putující mezi oběma částmi ostrovní země nyní podléhá kontrolám. Nacionalistická strana Sinn Féin, která zvítězila v posledních volbách do severoirského parlamentu, s dohodou nemá problém. Demokratická unionistická strana (DUP) s ní ale odmítla kvůli těmto pravidlům utvořit vládu, a Stormont je tak již od února nefunkční.

Varadkar v úterý připustil, že dohoda je "možná trochu příliš přísná". Evropská unie je podle něj ale ochotna přistoupit na kompromisy.

Předseda strany Fine Gael je nepopulární u některých unionistů, kteří ho považují za osobu, jež hrála zásadní roli ve vytvoření sporného protokolu. "Jsem si jistý, že jsme všichni udělali chyby při řešení brexitu," uvedl Varadkar. "Neexistoval žádný plán, žádný manuál, nebylo to něco, co jsme očekávali, že se stane, a všichni jsme se snažili, abychom se s tím vypořádali," dodal. Varadkar také řekl, že se těší na cestu do Severního Irska na začátku nového roku "ve snaze najít řešení".

Podle Varadkara je pochopitelné, že někteří unionisté mají pocit, že smlouva "vytváří mezi Británií a Severním Irskem překážky, které dříve neexistovaly". To však podle něj platí i pro brexit, který byl nastolen, aniž s ním souhlasili všichni.

Varadkar uvedl, že protokol fungoval, aniž byl plně prosazen, což je "důvod, proč si myslí, že existuje prostor pro flexibilitu a prostor pro změny". Takový postoj podle něj zaujímají i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a místopředseda Maroš Šefčovič.