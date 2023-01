Ve Vatikánu začal pohřeb emeritního papeže Benedikta XVI.

Na vatikánském Svatopetrském náměstí začal ve středu v 9.30 pohřeb emeritního papeže Benedikta XVI., který zemřel 31. prosince ve věku 95 let. Smuteční obřad, kterému přihlížejí desetitisíce věřících, vede nynější papež František. Skončit by měl přibližně po dvou hodinách.

Benedikt, občanským jménem Joseph Ratzinger, stál v čele katolické církve v letech 2005 až 2013, kdy odstoupil ze zdravotních důvodů. Stal se prvním papežem po zhruba 600 letech, který tak učinil.

Ačkoliv Benedikt nezemřel za svého pontifikátu, pohřeb bude v mnohém podobný pohřbům hlav katolické církve. Jednoduchá rakev z cedrového dřeva, která byla krátce před obřadem vynesena ze Svatopetrské baziliky, je umístěna před oltářem. K němu papež František přijel na kolečkovém křesle.

Zádušní mše, která je až na některé pasáže sloužena v latině, by měla skončit v 11.00. Poté bude rakev vložena do zinkového pouzdra a následně do další dřevěné rakve. Pak bude emeritní papež pohřben do hrobky v kryptě pod Svatopetrskou bazilikou.