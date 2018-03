Vědci: Do Evropy přišlo za sedm let milion Afričanů, další chtějí

Nejméně milion obyvatel subsaharské Afriky se od roku 2010 přesunul do Evropy. Sílící migrační proud z této části světa směřoval i do Spojených států. Cestu do Evropy či USA přitom zvažují další miliony občanů subsaharských států. Vyplývá to ze zveřejněné zprávy amerického výzkumného střediska Pew Research Center.

Do Evropy i USA odešlo nejvíc lidí z Nigérie, Ghany a Keni. Počet migrantů narůstal téměř každoročně. Hlavním důvodem exodu jsou podle analytiků špatné pracovní podmínky, bezpečnostní hrozby a politická nestabilita v subsaharském regionu.

V Evropě mezi lety 2010 a 2017 zažádalo o azyl dalších přibližně 970 tisíc subsaharských Afričanů. Vědci to vypočítali z údajů statistického úřadu Eurostat. Většina migrantů mířila do Británie a Francie.

Do USA se v letech 2010 až 2016 legálně přestěhovalo přes 400 tisíc subsaharských Afričanů, kteří získali statut uprchlíka nebo povolení k trvalému pobytu. Analytici to zjistili z dat amerického ministerstva zahraničí a ministerstva vnitřní bezpečnosti.

Středisko mezi loňským únorem a dubnem provedlo průzkum v šesti subsaharských státech, odkud pochází velká část migrantů do Evropy i USA. Zjistilo, že odchod z těchto zemí plánují v příštích pěti letech miliony dalších občanů. Někteří z dotazovaných by radši hledali novou vlast v USA než v Evropě. Šetření se uskutečnilo v Nigérii, Ghaně, Keni, Senegalu, Tanzanii a Jihoafrické republice.