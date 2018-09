Vedoucí skautu ocejchoval děti. Netušil, že "předmět bude horký"

V Nizozemsku začal soud s 23letým skautským vedoucím, který je obviněn z toho, že během letního tábora třem dětem ve věku 11 až 13 let vypálil na záda značky horkým železem. Čin byl údajně součástí iniciační ceremonie, při níž se ale obvykle používala razítka a inkoust, informovala agentura AP.

Podle obžaloby muž tři děti ocejchoval dvěma písmeny letos v létě během tábora v Belgii, vysvětlila mluvčí Elke Koolová. Zmíněný ceremoniál zpravidla zahrnoval aplikaci inkoustu na záda účastníků, vedoucí ale prý z neznámého důvodu použil rozpálené železo.

Obhájce podezřelého podle nizozemské vysílací společnosti RTL soudu řekl, že jeho klient si neuvědomoval, že kovový předmět byl horký, a děti ocejchoval omylem. Křik dětí byl běžnou součástí iniciačního aktu, řekl advokát. Navrhl, aby soud jeho klienta obvinění zprostil. Prokurátoři požadují podmínečně odložené několikaměsíční odnětí svobody.

Verdikt by měl v případu padnout za dva týdny, píše AP. Nizozemská skautská organizace údajný čin vedoucího odsoudila s tím, že "co se stalo, je hrozné". Muži byla pozastavena činnost a po případném odsuzujícím rozsudku by byl z organizace vyloučen.