Velká koalice by měla pokračovat, počítá CDU/CSU

Strany konzervativní unie CDU/CSU počítají s tím, že koaliční sociální demokracie (SPD) bude i po avizované rezignaci své předsedkyně Andreji Nahlesové pokračovat ve vládě velké koalice. Vyjádřili se tak dnes jejich předsedové Annegret Krampová-Karrenbauerová (CDU) a Markus Söder (CSU). Také kancléřka Angela Merkelová (CDU) počítá s tím, že její vláda bude s "vědomím zodpovědnosti" pokračovat v práci.

Merkelová dnes vyjádřila respekt k rozhodnutí Nahlesové, u níž ocenila dobrý charakter, i k rozhodování, které nyní čeká sociální demokracii. "Nehledě na to, chci ale za vládu říci: Budeme ve vládní práci pokračovat s veškerou vážností a především s velkým vědomím zodpovědnosti," zdůraznila.

"Vycházím z toho, že SPD rychle učiní personální rozhodnutí, která ji teď čekají, a že tím akceschopnost velké koalice nebude dotčena," uvedla zase šéfka CDU Krampová-Karrenbauerová. "My i nadále stojíme za velkou koalicí," poznamenala také s tím, že křesťanští demokraté chtějí přispět mimo jiné ke spolehlivosti Německa.

Osmačtyřicetiletou Nahlesovou, která se po propadu SPD v eurovolbách rozhodla skončit jako předsedkyně strany i poslanecké frakce, šéfka křesťanských demokratů ocenila jako charakterově silnou, upřímnou a spolehlivou političku.

Podobně jako Krampová-Karrenbauerová se dnes vyjádřil i předseda sesterské Křesťanskosociální unie (CSU) Markus Söder. "Očekáváme, že SPD přispěje k tomu, aby si Německo udrželo stabilní vládu," řekl. Právě v dnešní době je podle něj stabilita potřeba. Söder také vyjádřil přesvědčení, že Nahlesová nenese hlavní zodpovědnost za výsledek v Evropských volbách, v nichž její strana získala rekordně nízkých 15,8 procenta hlasů.

Vedení CDU už dopoledne členy strany v reakci na rozhodnutí Nahlesové vyzvalo k uvážlivé reakci. Mají podle něj dávat najevo připravenost pokračovat v koalici CDU/CSU a SPD.

Obavy z toho, že by se koalice mohla rozpadnout, v konzervativní unii panují proto, že Nahlesová patřila v rámci sociální demokracie mezi její největší zastánce. Podle pozorovatelů to byla právě ona, kdo se svým plamenným projevem nejvíce zasloužil o to, že se loňský lednový sjezd SPD vůbec vyslovil pro zahájení koaličních rozhovorů.

Nový předseda strany, která v posledních letech ve volbách pravidelně dramaticky ztrácela, se ale může chtít vydat jiným směrem. Po zásadních změnách už volá řada straníků.