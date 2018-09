VIDEO: 3D animace ukazuje, jak se hroutil most v Janově

Video, ve kterém se na trojrozměrném modelu demonstruje pět hypotéz, jak se zhroutil takzvaný Morandiho most v Janově, představilo německé studio Kostack. Na animaci dnes upozornil deník La Repubblica. Část janovského mostu se zřítila 14. srpna a z výšky asi 45 metrů přitom spadly tři desítky vozidel. Při neštěstí zemřelo 43 lidí.

Studio při vypracování trojrozměrného modelu vycházelo z původního návrhu stavby, fotografií zříceného mostu a satelitních záběrů shluků trosek. Animace postupně ukazuje čtyři varianty, jak by teoreticky probíhalo zřícení struktury, kdyby praskl jeden ze svazků nosných lan. Jako pátou variantu prezentuje přetížení mostu.

Zodpovědnost za pád mostu je předmětem vyšetřování. Italská vláda ale obviňuje provozovatele komunikace, společnost Autostrade per l'Italia, že nedostatečně investoval do údržby. Ministerstvo dopravy navrhlo, ať firma nový most zaplatí, ale jeho stavbu nechá na vládě. Kabinet zvažuje, že stavbu zadá státem kontrolované společnosti Fincatieri.

V plánu je jíž nový most

Zbytek mostu by se měl začít bourat do konce září. Východní část by měla být zničena rychleji, pomocí výbušnin, zatímco západní část bude rozebraná mechanickými prostředky kus po kusu, což zabere asi 20 dní, uvedl guvernér regionu Ligurie Giovanni Toti.

Výkonná rada společnosti Autostrade per l'Italia už vyčlenila 500 milionů eur (12,9 miliard Kč) určené na stavbu, odškodnění pozůstalých a lidí, kteří kvůli zřícení konstrukce na obytné bloky přišli o střechu nad hlavou.

Janovský rodák, renomovaný architekt Renzo Piano, který se podílel mimo jiné na návrhu pařížského muzea Centre Pompidou, nabídl svou pomoc při budování nového mostu v Janově a už předložil návrh. Na jeho náčrtech vozovka spočívá na pilířích ve tvaru lodní přídě. Dalším podstatným rysem Pianova návrhu je 43 vysokých stožárů - za každou oběť jeden, jejichž noční osvětlení se bude podobat plachtám, napsal deník Corriere della Sera.