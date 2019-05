VIDEO: Farage dostal mléčným koktejlem, politici to odsoudili

Britský protiunijní politik Nigel Farage během kampaně ve městě Newcastle dostal zásah mléčným koktejlem. Útočníkem byl podle bulvárního listu The Sun radikální zastánce setrvání Spojeného království v Evropské unii. Politici z různých stran, včetně premiérky Theresy Mayové, incident odsoudili.

Sám Farage, který vede novou Stranu pro brexit, na twitteru napsal, že "dělat normální kampaň už není možné, protože někteří příznivci setrvání Británie v EU jsou již příliš zradikalizovaní".

Farage, jehož strana vede průzkumy veřejného mínění před nadcházejícími evropskými volbami, v pátek agitoval v Edinburghu, kde nedaleká pobočka McDonald's dostala od policie pokyn pozastavit prodej mléčných koktejlů i zmrzlin. Podle britského deníku The Guardian byly důvodem žádosti nedávné útoky mléčnými koktejly na krajně pravicové politiky.

Byl mezi nimi aktivista Tommy Robinson, který kandiduje do Evropského parlamentu jako nezávislý uchazeč, nebo Carl Benjamin z protievropské Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP). Tu Farage dříve vedl.

Jeho novou Stranu pro brexit začne v úterý prověřovat volební komise kvůli finančním darům získaným přes službu PayPal. Komise to oznámila poté, co bývalý labouristický premiér Gordon Brown stranu obvinil, že dostává značné částky prostřednictvím množství malých sum, jejichž původ je nejasný. Farage to označil za křivé nařčení.