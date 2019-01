VIDEO: Silná exploze v pařížském pekařství. Zemřeli dva hasiči

Pekařstvím v centru Paříže ráno otřásla silná exploze, při níž se zranily desítky lidí. Pařížská prefektura oznámila, že zemřeli dva lidé, a opravila tak předchozí tvrzení ministra vnitra Christopha Castanera. Ten sdělil, že zraněním podlehly čtyři osoby. Podle prefektury přišli o život dva hasiči a 49 lidí je zraněno.

Castaner řekl, že mrtví jsou dva civilisté a dva hasiči. Podle prefektury o život přišli ale jenom dva hasiči, avšak stav 12 ze zraněných je vážný. Pařížský prokurátor Rémy Heitz řekl, že šlo o neštěstí, jehož příčinou byl únik plynu. Upozornil ale, že vyšetřování je teprve na začátku a že bilance nemusí být konečná. V Paříži jsou v pohotovosti tisíce policistů kvůli dalšímu protestu takzvaného hnutí žlutých vest.

Na místě vzplanul požár a těsně před devátou hodinou se ozvala exploze. Televize France 3 informovala o zraněných hasičích s tím, že jeden člen hasičského sboru se pohřešuje.

Výbuch otřásl pekařstvím Hubert v ulici Trévise, která je v 9. pařížském obvodu nedaleko Opery. Na snímcích bylo vidět mnoho trosek a vyražená okna i v patrech nad podnikem a rovněž v okolních domech. Podle francouzských médií nemělo být pekařství otevřené.

Svědek z domu naproti řekl, že ráno viděl do pekařství vstupovat hasiče, ale nevěděl proč. Asi po hodině nastal výbuch.

Policie na twitteru požádala veřejnost, aby se místu vyhnula a nechala prostor pro hasiče a záchranáře. Těžce raněné evakuoval vrtulník, hasiči zraněným pomáhali z oken a evakuovali obyvatele zasažených bytů.

Na místo přijel dopoledne Castaner a řekl, že situace je pod kontrolou a že do zásahu se zapojilo 200 hasičů a sto policistů. "Je to ohromná exploze, bilance bude těžká. Otevřeli jsme přijímací centrum a nabízíme pomoc," řekl ministr. Na místo dorazil podle deníku Le Figaro také premiér Édouard Philippe a krizového jednání se zúčastnila i pařížská starostka Anne Hidalgová.

Svědci z okolních domů zachytili na své mobilní telefony snímky místa. Z hotelu na ulici Trévise byli evakuováni hosté. Podle recepční byl výbuch velmi silný a lidé podlehli panice, že jde o teroristický útok. Jeden z policistů řekl, že lidé z evakuovaných domů jsou směřováni na radnici, která by měla poskytnout náhradní ubytování.

