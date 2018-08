VIDEO: "Šnečí muž" si dal závod s vlakem. Vyhrál

V Maďarsku vzbudil poprask muž oblečený do kostýmu šneka. Ten chtěl ukázat, jak pomalu vlaky v zemi jezdí. Na trati Mátészalka-Debrecín si u jednoho úseku počkal, dokud vlak nedojede na jeho úroveň a podél kolejí ho pak lehce předběhl. Informoval o tom server euronews.com.

Cesta z Debrecínu do Mátészalky je dlouhá 78 kilometrů, vlak tam přesto jede bezmála dvě hodiny, konkrétně hodinu a 49 minut. Místní trať je ve velmi zchátralém stavu a kvůli bezpečnosti tak na ní vlaky dosahují maximální rychlosti 40-50 kilometrů v hodině.

Aktivistická skupina Mátészalkaleaks se tak rozhodla vyjádřit svou nespokojenost netradičním způsobem. "Touto akcí jsme chtěli poukázat na neudržitelnou situaci na zmíněné trati. Vybrali jsme dostatečně pomalého živočicha, ušili jsme kostým a závod mohl začít," citoval server Novinky jednoho z organizátorů akce, Levente Litényiho, který poskytl rozhovor maďarskému deníku Blikk.

Litényi se svou skupinu doufá, že tahle recesistická akce povede k rekonstrukci tratě, kde by mohly vlaky jezdit rychlostí kolem 80 kilometrů za hodinu. Cestu by to tak urychlilo o 45 minut.

Vláda prozatím slíbila, že na trati zrenovuje úsek v délce 26 kilometrů, přičemž hotový by měl být v roce 2020 nebo 2021. To se aktivistům nezamlouvá. Tvrdí, že v té době už bude potřeba renovovat i zbylé úseky zanedbané tratě.

Ve vlaku není ani voda

Trať je poměrně frekventovaná, jelikož Debrecín je druhé největší město Maďarska a většina cestujících z Mátészalky dojíždí za studiem či prací do jiných měst. Není tak divu, že se lidé snaží o nápravu.

Skupina Mátészalkaleaks mimo jiné požaduje zavedení vody ve vlacích, aby si lidé mohli po toaletě umýt ruce. Přepravní společnost MAV nemá vodní systém zaveden kvůli zimního období, kdy by hrozilo jeho zamrznutí.