VIDEO: Turisté se nestačili divit, na pláži se vylodili uprchlíci

Turisty u jihošpanělského Cádizu zaskočila v neděli skupina migrantů z Afriky, kteří připluli s člunem na hojně navštívenou pláž. Informovala o tom španělská média. Asi padesátka migrantů, mezi nimiž bylo podle svědků asi deset nezletilých, spěšně vyskočila z člunu a záhy zmizela v nedalekém porostu.

Incident, kteří si někteří natočili na video, se stal v neděli kolem poledne, kdy se na pláži La Barrosa ve městě Chiclana de la Frontera koupaly stovky místních a turistů. "Podívej, podívej, to je síla!", "Běž, zavolej policii!," volali lidé na pláži.

Deník La Vanguardia napsal, že policii se stále nepodařilo chytit všechny ze skupiny vyloděné na pláži. Podle deníku se i v pondělí stal další podobný incident, při němž se asi 43 migrantů vylodilo na pláži v obci Zahara de los Atunes rovněž v provincii Cádiz.

Přesně před měsícem se takto vylodily tři desítky migrantů na pláži u španělského města Tarifa, které leží na nejjižnějším výběžku Pyrenejského poloostrova. I tito běženci, kteří zřejmě připluli přes Gibraltarský průliv z Maroka, se okamžitě rozutekli do blízkého lesnatého porostu před zraky zaskočených rekreantů.

Španělsko se letos pro migranty z Afriky stalo hlavní branou do Evropy. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) připlulo letos do Španělska přes moře z Afriky na více než 27 tisíc migrantů, dalších asi 4,9 tisíc jich proniklo letos pozemní cestou z Maroka do dvou španělských držav na severu Afriky Ceuta a Melilla.

Minulý týden zaskočila mnohé reakce španělských úřadů, které vrátily do Maroka přes stovku migrantů den poté, co tito násilím překonali hraniční bariéru v Ceutě. Migranti, podle fotek z médií mladí Afričani, použili při překonání bariéry ostré předměty a házeli na policisty plastové láhve, v nichž měli kyselinu, nehašené vápno, krev a exkrementy. Španělsko vrátilo migranty ze Ceuty na základě dohody s Marokem z roku 1992, která umožňuje vracet osoby, jež nelegálně vstoupí na španělské území.