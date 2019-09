VIDEO: Výkřiky donutily Johnsona zrušit tiskovou konferenci

Britský premiér Boris Johnson se dnes kvůli bučícím a pískajícím demonstrantům nezúčastnil plánované tiskové konference pod širým nebem po schůzce s lucemburským premiérem Xavierem Bettelem v Lucemburku. Podle britského tisku na Johnsona čekalo hned za plotem sídla lucemburského premiéra několik stovek demonstrantů, především krajanů, z nichž někteří předem ohlašovali záměr Johnsonovo vystoupení přerušit za pomoci megafonů.

Z davu se ozývaly výkřiky jako "hanba", "řekni pravdu, zastav puč" nebo "zachraň nás, Bettele", hlásili britští reportéři z místa.

Lucemburský premiér nakonec přistoupil k pultíku sám a prohlásil, že právo demonstrovat je součástí demokracie. Podle BBC britská strana požádala o přesunutí tiskové konference pod střechu, což Lucemburčané odmítli. Za jiných okolností by tomu ze slušnosti vyhověli, poznamenal deník The Guardian. Všiml si také, že Bettel se občas obracel směrem k místu, kde měl stát Johnson, čímž zdůraznil jeho nepřítomnost.

Podle reportérky amerického listu The New York Times (NYT) ale uvnitř nebyla dostatečně velká místnost a hostitelé nechtěli nechat vejít dovnitř jen vybrané novináře, neboť by to bylo nefér vůči ostatním. Zdroj z lucemburské vlády podle novinářky NYT odmítl, že by šlo o záměr.

The Guardian soudí, že Johnson utrpěl v jedné z nejmenších zemí Evropy velké ponížení. Stalo se tak podle něj mimo jiné i proto, že Bettel při tiskové konferenci naznačil, že kampaň za vystoupení Británie z EU byla založená na lžích. Johnson byl jednou z jejích nejvýraznějších tváří.

K brexitu Bettel řekl, že prioritou jeho země je ochrana jednotného trhu. Sedmadvacítka podle něj potřebuje od Londýna solidní návrhy a Británii neposkytne odklad brexitu, pokud by takový krok nesledoval konkrétní účel. Lidé podle něj potřebují jistotu a politici je nemohou držet jako rukojmí. "Hodiny tikají," uvedl Bettel.

Zdůraznil ale, že on sám nemá pravomoc o brexitu jednat, jediným vyjednavačem za EU je Michel Barnier.

Johnson poté k novinářům promluvil při jiné příležitosti. Na otázku týkající se předcházejícího setkání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem řekl, že dohoda se rýsuje, ale ještě není hotovo. Šance na uzavření dohody podle něj pořád existuje.