VIDEO: Z "nemocného" mostu v Janově se zřítil i český kamion. Mrtvých je nejméně 35

Na frekventované dálnici A10 v italském Janově se v úterý před polednem zřítil asi stometrový úsek mostu. Z výšky 45 metrů tak spadlo na 35 osobních aut a několik kamionů, včetně českého, jehož řidič přežil a podle českého ministerstva zahraničí není v ohrožení života. Při neštěstí zemřelo nejméně 35 lidí a 13 osob bylo zraněno. Bilance nemusí být konečná; na místě stále pracuje na 200 hasičů, jimž práci zpočátku komplikoval silný déšť.

Asi stometrová část kilometrového Morandiho mostu v Janově se zřítila krátce před polednem. Podle civilní obrany bylo v době neštěstí na daném úseku 35 osobních aut a tři kamiony. Po mostě vede dálnice A10, která je frekventovanou spojnicí velké části Itálie s italskou a francouzskou riviérou.

Z mostu Morandi spadl i kamion pražské dopravní společnosti SPED-IT. Uvedla to Česká televize. Řidič vozu neštěstí přežil. Jednatel společnosti SPED-IT Václav Zázvůrek řekl, že řidič kamionu žije a komunikuje. "Náš kamion jsme našli na fotkách na Ttwitteru, jak lezli do kabiny záchranáři. Takže jsme obvolávali všechny nemocnice. Z návěsu nezbylo vůbec nic," uvedl Zázvůrek.

Na vyprošťování obětí a zraněných z trosek pracuje na 200 záchranářů.

Česká diplomacie nemá zprávy o jiných českých zraněných či obětech. Má zatím potvrzenou informaci o zranění českého řidiče kamionu. "Byl zraněn, nicméně není v ohrožení života. Byl odvezen do nemocnice v Janově, kde je v ošetřování. On sám naši ambasádu o nějakou další asistenci nežádal, komunikujeme s jeho zaměstnavatelem," sdělila mluvčí ministerstva Irena Valentová.

Zprávy o jiných zraněných či obětech z České republiky Černínský palác nemá. S ohledem na to, že v Janově ještě pokračuje záchranná operace, však ministerstvo nemůže vyloučit, že na místě byli i jiní Češi. "Na naši konzulární linku se od doby neštěstí obrátil jenom zaměstnavatel českého řidiče kamionu, nikdo další nás v této věci nekontaktoval," dodala Valentová.

Spolu s vozovkou spadly zhruba dvě desítky aut. V sutinách je podle policistů rozdrcených několik osobních vozů, zatímco ty nákladní skončily v řece pod mostem.

Mluvčí civilní obrany řekl, že část mostu se zřítila na dvě průmyslové haly, v nichž ale v té době zřejmě nebyli žádní lidé.

Zároveň se záchrannými pracemi se plánuje alternativní cesta, kudy se budou moci lidé vracet z dovolených na pobřeží. Přes poškozený most vede dálnice A10, která je důležitou spojnicí mezi severními regiony Itálie a ligurskými plážemi pod Janovem; dálnice se pak stáčí na západ na francouzské pobřeží.

Příčina zřícení asi stometrového úseku kilometrového Morandiho mostu není známá. V době neštěstí silně pršelo a někteří lidé tvrdí, že k tragédii přispělo podmáčení půdy. V italských médiích se ale objevují také zprávy, že most ze 60. let minulého století byl často opravován a experti upozorňovali na nedostatečnost těchto oprav. Rovněž guvernér Toti dnes prohlásil, že údržba mostu se ukázala jako nedostatečná.

Za údržbu objektu je podle italského ministra dopravy Danila Toninelliho zodpovědná firma Autostrade, která ho provozuje. Podle italské tiskové agentury ANSA most, který je hlavní spojnicí na italskou a francouzskou riviéru, byl dlouhodobě přetížen příliš velkým provozem.

V italských médiích se objevily zprávy, že zřícený úsek mostu procházel právě rekonstrukcí. Televize Rai citovala zástupce provozovatele dálnice Giovanniho Castellucciho, podle něhož ale most nebyl nebezpečný.

Podle některých italských médií se Morandiho mostu přezdívalo "nemocný most": od jeho otevření v 60. letech minulého století se na něm uskutečnilo několik větších rekonstrukcí, poslední v roce 2016.

Agentura ANSA uvedla, že se zhroutila zhruba 100 metrů dlouhá část mostní vozovky. Nejdelší část vozovky spadla do řeky pod mostem, některé velké bloky ale dopadly i na obytné domy a průmyslové haly. Obytné domy v okolí mostu byly následně preventivně evakuovány. Na místě jsou požárníci, policie a záchranná služba.

Most vede přes nákupní centra, továrny, několik obytných domů, železniční trať do Milána a řeku Polcevera. Úroveň vozovky je ve výšce 45 metrů. Stavba pochází ze 60. let minulého století a v roce 2016 prošla úpravami. Místní mu přezdívají Brooklynský most.

