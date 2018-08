VIDEO: Zásah policie. Muž najel do bariér u parlamentu, několik zraněných

Policie zatkla muže, který ráno v Londýně vrazil autem do bezpečnostní bariéry před parlamentem. Podle policie bylo při kolizi zraněno několik chodců. Stanice BBC uvedla, že auto najelo do skupiny cyklistů. Záchranná služba ve svém prohlášení oznámila, že její zaměstnanci na místě ošetřili dvě osoby. Jejich zranění podle tohoto zdroje nejsou vážná. Vyšetřování incidentu vede protiteroristické oddělení. Na svém twitterovém účtu to oznámila londýnská policie. U parlamentu byl loni spáchán teroristický útok, který si vyžádal životy pěti lidí.



Na místo rychle dorazila policie a zhruba deset ozbrojených strážců auto obklopilo a vyvedlo z něj muže v černém oblečení. V ulicích u parlamentu byl rychle vytvořen kordon a na místě bylo vidět velké množství policistů. Parlament a všechny vstupy k němu jsou uzavřeny, avšak jak připomínají britské sdělovací prostředky, parlament má letní přestávku, takže na místě nebyl tak velký provoz jako v době, kdy poslanci pracují.

Policie ve svém zatím posledním prohlášení uvedla, že byl po ranní kolizi ve Westminsteru zatčen řidič auta. "Dnes v 7.37 (8.37 SELČ) narazilo auto do zátarasů před budovou parlamentu. Řidič byl zatčen. několik chodců bylo zraněno. Čekáme na informace o jejich stavu, ale policisté si nemyslí, že by byl život některého z nich ohrožen," stojí v prohlášení, které končí informací, že je uzavřena blízká stanice metra Westminster. Z prohlášení záchranné služby vyplývá, že zranění byli převezeni do nemocnice.

Podle Sky News je stanice uzavřena pro vstup a výstup, ale zůstala v provozu pro přestupy. Tento zdroj také oznámil, že policie požádala, aby lidé zůstali ve stanici. K parlamentu přijela hasičská jednotka, policie uzavřenou zónu označila modrými páskami používanými pro vyznačení místa teroristického činu. Reportér BBC sdělil, že zdravotníci ošetřili malou skupinu lidí sedících na zemi před Westminsterským palácem.

London #Westminster incident update:



- Man arrested after car crashes into barriers outside Parliament

- Number of pedestrians injured, none life-threatening

- Westminster in lockdownhttps://t.co/CprbiGZgrg pic.twitter.com/cI77btb8T6 - BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 14, 2018

Svědci, s nimiž hovořila stanice BBC, uvedli, že viděli jet auto velkou rychlostí a později narazit do zátarasu. Další pak sdělili, že podle nich šlo o úmysl. Řidič najel podle BBC do skupiny cyklistů, na místě byl vidět jeden poškozený bicykl.

Incident se stal v ohrazené jízdní dráze, kterou používají taxi a další automobily mířící ke vchodu do Sněmovny lordů. Auto do zátarasu narazilo ve větší rychlosti, protože podle Sky News je patrné, že na místě řidiče byl aktivován airbag.

Incident vyšetřuje protiteroristické oddělení

Britské sdělovací prostředky uvádějí, že policisté rozšířili zatarasenou zónu a začali ohledávat automobil, jímž je stříbrný Ford Fiesta. Oblast prohledávají i policejní psi.

Bývalý policejní velitel Peter Kirkham řekl stanici Sky News, že vzhledem k místu je případ nevyhnutelně vyšetřován jako útok. "Je jisté, že při prvním pohledu se to nejevilo jako normální dopravní nehoda. Všechna svědectví poukazují na to, že šlo o úmysl," řekl. Podle něj auto samotné policie zřejmě nepovažuje za hrozbu, protože nechala v blízkosti pohybovat se příliš mnoho lidí. "Kdyby si mysleli, že to byl nástroj (útoku), udělali by mnohem širší kordon," sdělil Kirkham.

Rychlou práci policie ocenil londýnský starosta Sadiq Khan, který oznámil, že je s policií v kontaktu.

Loni v březnu najel Khalid Masood autem do chodců na Westminsterském mostě v blízkosti parlamentu a pak u budovy ubodal policistu. Celkem si atentát vyžádal pět obětí. U parlamentu chtěl na policisty, vojáky nebo poslance útočit také Brit Khalid Ali, který v minulosti působil pět let v Afghánistánu. Letos byl odsouzen k doživotí.