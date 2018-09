Víte snad lépe, co chce Maďar? tepal Orbán výtky z Bruselu

Maďarský premiér Viktor Orbán v úterý v Evropském parlamentu odmítl všechny výtky ohledně porušování základních hodnot Evropské unie, právního státu a lidských práv. Prohlásil, že při středečním hlasování o doporučení spustit kvůli tomu proti Budapešti sankční řízení neodsoudí většina europoslanců jeho vládu, ale jeho zemi a její lid. Maďarsko se však podle Orbána nepodvolí.

"Odsoudíte Maďarsko, které je už tisíc let součástí křesťanské Evropy a i svou krví bojovalo za svobodu a demokracii," prohlásil. "Chcete většinou hlasů rozhodovat, co je pro Maďary správné. Víte lépe než Maďar, co chce Maďar?" uštěpačně se ptal Orbán, jehož strana v dubnu vyhrála třetí parlamentní volby za sebou, a to jasnou většinou. Teď se ale EP podle Orbána chystá umlčet ty, kdo nemají stejný názor například na migrační politiku, a potrestat Maďary za to, že nevolili opoziční socialisty. A ptal se také, zda snad má pykat Maďarsko za to, že se nechce stát "zemí přistěhovalců".

Kritiku europoslanců na Orbánovu adresu podpořila Evropská komise.

"Bohužel, musíme sdílet znepokojení ohledně nezávislosti soudnictví, korupce a dodržování základních práv, včetně akademických svobod a svobod médií. Opatření maďarské vlády omezují občanskou společnost," prohlásil místopředseda EK Frans Timmermans.

Za neslučitelné s unijním právem označil i politiku maďarské vlády vůči migrantů a zacházení s žadateli o azyl, které podle komisaře "není zrovna křesťanské". Varoval také, že nelze ani tolerovat pochybení v zacházení s unijními penězi. Komise bude Maďarsko dále sledovat a "přijme potřebné kroky, pokud to bude nutné".