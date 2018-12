Vláda nadále podkopává justici. Chce se zbavit šéfa prokuratury

Rumunský ministr spravedlnosti Tudorel Toader se chce zbavit dalšího nepohodlného šéfa prokuratury. Podle agentury AP ve čtvrtek uvedl, že prezidentovi předložil žádost, aby generálního prokurátora Augustina Lazara odvolal pro špatné řízení prokuratury. Skutečností však podle médií je, že Lazar vládě leží v žaludku, protože ji obviňuje ze snahy podkopat boj s korupcí.

Lazar se totiž otevřeně staví proti "justiční reformě", kterou prosazuje vládnoucí Sociálnědemokratická strana (PSD). Kritici ji označují za snahu ztížit soudní stíhání trestné činnosti, hlavně korupce, páchané na nejvyšší úrovni.

Toader záměr odstranit Lazara dal najevo už v říjnu. Tvrdil přitom, že generální prokurátor je zodpovědný za "činy a fakta, která jsou neslučitelná s právním státem". Lazar ale kontroval slovy, že vláda prostřednictvím ministra spravedlnosti ukazuje, jak chápe "respektování prokurátorovy nezávislosti".

Už v červenci byla ze své funkce na naléhání PSD odvolána šéfka protikorupční prokuratury (DNA) Laura Kövesiová. Kritici vlády se obávají, že nástupci Kövesiové a dalších vyměněných vedoucích prokurátorů budou vůči trestné činnosti umírněnější.

Kövesiová přitom pod vedením Lazara nesmlouvavě bojovala proti korupci v nejvyšších politických kruzích. DNA usvědčila tisíce veřejných činitelů, včetně poslanců a ministrů z vládní strany. Její působení ve funkci, stejně jako práci Lazara jako generálního prokurátora, vysoce oceňovala Evropská unie.

Sociální demokraté v Rumunsku od nástupu k moci před dvěma roky již provedli několik reformních kroků, které oslabují justici v boji proti korupci a k nimž patří i snaha zmírnit postih za tyto trestné činy. Kvůli obviněním z korupce má problémy řada vysokých politiků PSD a koaliční liberální strany ALDE. Je mezi nimi i předseda sociálních demokratů Liviu Dragnea, který kvůli odsouzení za volební podvody a podplácení nemůže být premiérem.

Evropská komise v polovině listopadu Rumunsko tvrdě kritizovala za kroky, jimiž sociálnědemokratický kabinet v poslední době znehodnotil pokrok v boji proti korupci a ohrozil nezávislost soudnictví v zemi. Komise Bukurešti vyčetla čistky v justici, zejména na vysokých postech v prokuratuře, a také snahy kontroverzně pozměnit trestní zákoník, což ale koncem října zastavil ústavní soud.

Rumunsko od 1. ledna přebírá po Rakousku předsednictví Evropské unie.

