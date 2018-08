Vláda nejspíš správci mostu v Janově udělí pokutu místo odebrání koncese

Italská vláda by mohla chtít správci dálnic Autostrade per l'Italia kvůli pádu mostu v Janově spíše vyměřit pokutu než odebrat koncesi. S odvoláním na zdroj z vlády o tom informovala agentura Reuters. Neštěstí si podle zpřesněných informací policie vyžádalo nejméně 38 mrtvých.

Italský premiér Giuseppe Conte ve středu uvedl, že vláda hodlá firmě Autostrade koncesi odebrat. To by však znamenalo zdlouhavou proceduru a nebezpečí, že by vláda musela firmě vyplatit značnou kompenzaci.

Společnost Autostrade je správcem dálničního úseku, který zahrnuje i zřícený most. Podle ministra dopravy Danila Toninelliho firma nedostála svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy o provozování mostu.

Právě hrozba ztráty licence pro společnost Autostrade stála za ranním propadem akcií provozovatele mýtných silnic Atlantia, což je mateřský podnik Autostrade. Akcie zahájily obchodování poklesem téměř o 24 procent, než ztráty kolem poledne zmírnily na 15 procent.