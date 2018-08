Vláda požaduje rezignaci vedení firmy provozující most

Rezignaci vedení společnosti, která provozuje dálniční most, jehož část se v úterý v Janově zhroutila, požaduje italský ministr dopravy Danilo Toninelli. Vláda též chce firmě Autostrade per l'Italia odebrat koncesi ke správě dálnice, jejíž součástí je i dotčený most, a vymáhat finanční postih, řekl Toninelli. Firma by mohla podle smlouvy zaplatit až 150 milionů eur (3,85 miliardy korun).

"Vedení firmy Autostrade per l'Italia musí nejprve odstoupit," uvedl ministr na facebooku. "(Společnost) Autostrade per l'Italia nebyla schopna dostát svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy o provozování této infrastruktury," řekl Toninelli v televizním kanálu RAI 1. Informoval dále, že svůj resort zmocnil, aby aplikoval sankce vyplývající ze smlouvy uzavřené se společností, tedy aby jí odebral koncesi a vymáhal finanční postih, který podle smlouvy může být až 150 milionů eur.

Zřícení dálničního mostu si vyžádalo nejméně 37 mrtvých, z nichž pět nebylo dosud identifikováno, informovala dnes janovská prefektura. Ze 16 raněných je 12 v kritickém stavu. Z výšky 45 metrů spolu s vozovkou dálnice spadlo na 35 osobních aut a několik kamionů. Příčina neštěstí se vyšetřuje.