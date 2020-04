Vláda se obává nárůstu gamblerství, sektoru zakázala reklamu

Se zrušením většiny sportovních soutěží zmizela i možnost sportovních sázek. Španělé, kteří jsou kvůli pandemii způsobené koronavirem již přes dva týdny v karanténě, se proto ve stále větším počtu přesouvají k hraní pokeru na internetu a dalším potenciálně návykovým hrám. Vláda zareagovala tím, že zakázala provozovatelům online hazardních her téměř veškerou reklamu, informovala agentura AFP.

"Jelikož nejsou žádná sportovní utkání, sázení navázané na tento typ událostí vymizelo nevídaným způsobem. Hraní dalších typů her na internetu se ale zvyšuje, například kasinových her či pokeru," prohlásil španělský ministr pro záležitosti spotřebitelů Alberto Garzón.

"Je to výbušná situace, která by se mohla pro některé společenské skupiny zvrhnout v patologický problém," varoval ministr, který spolupředsedá koalici Unidas Podemos. Jeho úřad zakázal provozovatelům hazardních her veškerou televizní reklamu kromě času od jedné do páté ranní. Karanténní opatření uvalená vládou druhé nejhůře zasažené evropské země na 47 milionů obyvatel totiž vedla "ve většině případů k rostoucímu sledování televize a zvyšující se účinnosti reklam", dodal Garzón.

Unidas Podemos, které spolu se socialistickou stranou premiéra Pedra Sáncheze tvoří koaliční vládu, učinilo z omezení hazardu jeden ze svých hlavních politických cílů. Garzón již na konci února přišel s návrhem zákona, který by měl zakázat 80 procent stávající reklamy na online hazardní hry a sportovní sázení, jemuž ve Španělsku jednoznačně dominuje fotbal. Opatření by mělo rovněž omezit možnosti sázkařských společností poskytovat svým klientům úvěry.

Španělsko eviduje již přes 102 tisíc nakažených koronavirem a přes devět tisíc obětí nemoci COVID-19. Omezení pohybu pro obyvatele tamní úřady zavedly v polovině března.